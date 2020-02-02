Смертельный коронавирус: в Китае заявили о первых выздоровевших пациентах

В Китае уже 328 пациентам удалось полностью побороть смертоносный коронавирус 2019-nCoV.

Об этом со ссылкой на Государственный комитет по делам здравоохранения КНР, сообщает агентство "Синьхуа".

Отмечается, что выздоровевших выписали или готовят к выписке из больниц.

В Китае 328 пациентам удалось побороть коронавирус

"В целом 328 пациентов, которые ранее были инфицированы пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, были выписаны из больниц после выздоровления по состоянию на конец субботы, 1 февраля", – добавили специалисты.

По данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, только 2 февраля 85 пациентов отправили домой после лечения. В частности 49 из них выздоровели в провинции Хубэй.

Примечательно, что пациентов, которым удалось побороть смертельный вирус, встречают с цветами.

Так, в сети опубликовали фото, как 1 февраля 2020 года, в уезде Чанша одноименного города в провинции Хунань покидает больницу медучреждение 4-летняя девочка вместе со своими родителями. Она стала первой выписанной из больницы пациенткой, инфицированной коронавирусом в уезде Чанша.

Выздоровевших пациентов встречают с цветами russian.news.cn

Как сообщал OBOZREVATEL, только за сутки 1 февраля в Китае было обнаружено 2590 новых случаев заражения. Так, общее количество больных достигло 14 380 человек.

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