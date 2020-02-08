"Смерть неизбежна": нашелся зловещий пост стрелка, убившего 20 людей в Таиланде

В Таиланде солдат по имени Джакрапант Томма (Jakrapanth Thomma), который устроил кровавый теракт в городе Накхонратчасима и убил 20 человек, перед началом бойни написал на своей странцие в соцсети пост: "Смерти не избежит никто".

С этих слов в Facebook начался жуткий марафон. Спустя сутки, военный похитил по месту службы оружие, подъехал на машине к одному из торговых центров, где в выходной день было особенно много посетителей, и устроил беспорядочную стрельбу, передает "КП".

Также он взял заложников. И тут же на его странице в соцсети появился вопрос: "Должен ли я сдаться?". Правда, через пару минут этот аккаунт был заблокирован за пропаганду насилия.

Оружие на месте стрельбы Coconuts News

Несмотря на это, ужас продолжился, так как сдаваться военный не собирался.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля, в городе Накхонратчасима в Таиланде военнослужащий открыл стрельбу по людям возле торгового центра. В происшествии погибли минимум 20 человек.

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