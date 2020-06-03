В США и мире не утихают беспорядки после смерти Джорджа Флойда: 13 убитых

Дарья Дурова Мир 21:26, 3.06.2020 Обновлено: 21:45, 3.06.2020

В среду, 3 июня, в США продолжились протесты и беспорядки, начавшиеся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания копами. Протестные акции вспыхнули и в других странах, всего погибло по меньшей мере 13 человек.

В частности, в столице Великобритании Лондоне на улицы вышли десятки тысяч людей, передает Reuters (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Протесты в Британии
Скриншот

Акция началась в Гайд-парке. Демонстранты пошли на площадь Парламента, многие скандировали "Джордж Флойд" и "Черные жизни имеют значение".

Протестующие освистывали резиденцию премьер-министра Бориса Джонсона, когда проходили мимо Даунинг-стрит. Некоторые хотели пролезть через ограждение.

Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

В американских городах протесты бушуют уже восьмой день подряд. В нескольких городах люди вышли на улицы в нарушение комендантского часа, пишет ВВС.

ВВС

В ночь на среду в центре Вашингтона полиция вновь применила слезоточивый газ. На улицы столицы США были переброшены около 1600 военных, а над толпой демонстрантов, маршировавших к Белому Дому, кружили вертолеты.

Протесты из-за смерти Джорджа Флойда
The Guardian

На Манхэттене в Нью-Йорке из-за протестующих было перекрыто движение. В Атланте полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, собравшуюся у Олимпийского парка Centennial. Митинги прошли в Лос-Анджелесе, Филадельфии, Сиэтле.

При этом в Миннеаполисе, где умер Флойд, было сравнительно спокойно.

Калифорния
twitter.com/Carlos___k
Калифорния
twitter.com/Carlos___k
Калифорния
twitter.com/Carlos___k
Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

За время беспорядков в Америке погибли по меньшей мере 13 человек, пишет ABC News.

Большинство погибших – афроамериканцы. Один из них, 53-летний владелец барбекю-ресторана, бесплатно кормил полицейских.

В Сент-Луисе (Миссури) протестующие, грабившие ломбард, застрелили 77-летнего капитана полиции.

Манхэттен Бич, Калифорния
twitter.com/LondonJemal6
Манхэттен Бич, Калифорния
twitter.com/LondonJemal6
Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

В Окленде (Калифорния) из машины застрелили полицейского-афроамериканца, который охранял здание Федерального суда. Еще один офицер получил ранения.

При этом днем митинги относительно мирные, на них выходят даже семьи с детьми. Ночью на улицах часто "протестуют" мародеры.

Манхэттенский мост
twitter.com/ChrisBastianBkl
Манхэттенский мост
twitter.com/ChrisBastianBkl
Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.comПросмотреть интерактивный контент на obozrevatel.comПросмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Мир

Смотрите также

В Украине за нарушение скорости хотят лишать прав: в МВД анонсировали новый закон

Ракета Маска успешно вернулась на космодром. Фото

Какие еще доказательства вам нужны? Россия хочет уничтожить Украину

"Дед, таблетки пей": в сети высмеяли "единоросса", заявившего, что запуск ракеты Маска – фейк

В Украине вместо части купюр ввели новые монеты