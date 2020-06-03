В США и мире не утихают беспорядки после смерти Джорджа Флойда: 13 убитых
В среду, 3 июня, в США продолжились протесты и беспорядки, начавшиеся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания копами. Протестные акции вспыхнули и в других странах, всего погибло по меньшей мере 13 человек.
В частности, в столице Великобритании Лондоне на улицы вышли десятки тысяч людей, передает Reuters (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Акция началась в Гайд-парке. Демонстранты пошли на площадь Парламента, многие скандировали "Джордж Флойд" и "Черные жизни имеют значение".
Протестующие освистывали резиденцию премьер-министра Бориса Джонсона, когда проходили мимо Даунинг-стрит. Некоторые хотели пролезть через ограждение.Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
В американских городах протесты бушуют уже восьмой день подряд. В нескольких городах люди вышли на улицы в нарушение комендантского часа, пишет ВВС.
В ночь на среду в центре Вашингтона полиция вновь применила слезоточивый газ. На улицы столицы США были переброшены около 1600 военных, а над толпой демонстрантов, маршировавших к Белому Дому, кружили вертолеты.
На Манхэттене в Нью-Йорке из-за протестующих было перекрыто движение. В Атланте полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, собравшуюся у Олимпийского парка Centennial. Митинги прошли в Лос-Анджелесе, Филадельфии, Сиэтле.
При этом в Миннеаполисе, где умер Флойд, было сравнительно спокойно.
За время беспорядков в Америке погибли по меньшей мере 13 человек, пишет ABC News.
Большинство погибших – афроамериканцы. Один из них, 53-летний владелец барбекю-ресторана, бесплатно кормил полицейских.
В Сент-Луисе (Миссури) протестующие, грабившие ломбард, застрелили 77-летнего капитана полиции.
В Окленде (Калифорния) из машины застрелили полицейского-афроамериканца, который охранял здание Федерального суда. Еще один офицер получил ранения.
При этом днем митинги относительно мирные, на них выходят даже семьи с детьми. Ночью на улицах часто "протестуют" мародеры.
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