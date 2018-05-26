Мысли вслух о возрасте зенитной ракеты комплекса "Бук", сбившей рейс МН17.

Имеем: ракета 9М38М1 выпуска 1986 года (по данным следователей JIT), гарантийный срок эксплуатации 15 лет с двукратной возможностью продления срока по пять лет (по данным нашего Минобороны); таким образом, максимальный срок службы ракеты с двумя продлениями составляет 25 лет, после чего ракета подлежит списанию и утилизации без исключения. На что сразу обращаю внимание:

- во-первых, за прошедшие 4 года в интернете (на специализированных форумах) мелькала информация, что срок службы ракеты, назначенный главным конструктором - 20 лет, и он может быть продлен (если партия ракет соответствует требованиям) неограниченное количество раз;

- во-вторых, о сроке службы и его двукратном продлении говорит почему-то Минобороны, хотя в данном случае уместнее было бы сказать об этом разработчику/производителю - концерну "Алмаз-Антей". Минобороны в данном случае всего лишь эксплуатант, а всю ответственность за сроки и их продление несет разработчик, он же проводит и мероприятия по проделению сроков, он же их и продлевает. Но мы не будем придираться и поверим, что срок службы ракет 9М38М/М1 действительно только 15 лет и он действительно может быть продлен только дважды.

Тогда максимально возможный срок службы ракеты, произведенной в 1986 году, составляет 1986+15+5+5= до 2011 года. Получается, что эта ракета должна была быть утилизирована в любом случае. Утилизирована - значит уничтожена. При этом важно - везде, где бы она не находилась, на вооружении или на складах. Иначе говоря, в 2014-м году ее просто не должно было существовать в наличии. А она вот, перед нами... Т.е. мы имеем дело с существующей ракетой, которая по документам минимум три года как утилизирована. Забавно, правда? И что интересно - по соплу видно, что она не просто где-то тихо-спокойно лежала себе на складе/музее, а была использована по назначению летом 2014-го.

Поясняю: кто бы ее не использовал, он использовал ракету из состава "всех списанных и утилизированных без исключения". А значит, что если кто-то из возможных "доноров" этой ракеты (для голландцев) ее не утилизировал, то это мог быть любой из перечня: Россия (найдено в обломках МН17), Украина (в обломках/со склада), Финляндия и Грузия (передано со складов). Утверждению наших военных, что, мол, мы все утилизировали, а другие нет - верить не стоит. Неутилизированная ракета может взорваться при запуске в любом месте, у любого.

Помните перл Марии Захаровой: "Вы не видите Керченский мост за моей спиной, а он там есть!", - здесь же все наоборот: "вы видите ракету, но ее нет".

Но ракета-то есть, таки есть "утилизированная" ракета, и она была использована в 2014-м году. Кем? Ответ в зависимости от того, верите ли вы нашему Минобороны. Если верите, то Украиной, рискующей взорвать любую свою ракетную установку вместе с экипажем при запуске просроченной ракеты. Если не верите, то наш экипаж на СОУ ЗРК "Бук", запустивший эту ракету с поля южнее Снежного, играл в "русскую рулетку", но не револьвером, а зенитными ракетами. Казалось бы, это все, что я имел вам сказать. Однако...

Возлагая вину на Украину, генеральный концерна ПВО "Алмаз-Антей" Ян Новиков на пресс-конференции 2 июня 2015 года (https://www.youtube.com/watch?v=yAMY2SpohDA), в доказательство наличия подобных ракет на Украине, оставшихся там после распада СССР, заявил, что Украина обратилась к ним в 2005 году за продлением срока эксплуатации. Никто его за язык не тянул, сам сказал. А СССР развалился в декабре 1991 года. 2005-1991=14 лет. И получается, что Украина обратилась за продлением практически "под обрез", а для ракет более ранних (произведенных до 1990 года) срок и вовсе уже прошел. Почему так поздно? В "нулевых" годах мы еще не воевали, с продлением не было вопросов. В чем же дело? А в том, что если все-таки допустить, что основной срок эксплуатации не 15, а 20 лет, то тогда все встает на свои места - Украина забеспокоилась о продлении срока заблаговременно, минимум за несколько лет (не менее года) до его окончания у всех своих ракет.

Ну а если основной срок все-таки 20 лет, да два продления по 5 лет, то в момент использования "голландской" ракеты ей было 2014-1986=28 лет, и она подходила к концу максимально возможного срока ее использования (20+5+5). И отсюда тогда два вывода:

- тот же Ян Новиков тогда же 2 июня 2015 года заявил, что Украина собиралась, предоставила данные, но от заключения договора отказалась - до продления по всей форме дело так и не дошло; т.е. если это украинская ракета, то она была использована спустя аж 8 лет после окончания назначенного срока, без продления разработчиком. Ну а для российских ракет, ессно, вопрос продления решался просто, быстро и без огласки;

- смерть 298 человек на борту МН17 17 июля 2014 года была не чем иным, как утилизацией ракеты, у которой заканчивался предельный срок эксплуатации.

PS: мнение редакции может не совпадать с мнением автора, рукописи не рецензируются и не возвращаются