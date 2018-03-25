"Слуцкий не единственный человек, который "лапал" журналистку в Госдуме": скандал может набрать обороты

Сексуальный скандал с депутатом Госдумы России Леонидом Слуцким может спровоцировать волну подобных историй, связанных с домогательствами от лица госслужащих. Об этом "Обозревателю" рассказал директор некоммерческой организации Дом Свободной России Григорий Фролов.

Подобная ситуация произошла в США, когда после скандала с Харви Вайнштейном в публичное пространство попало много историй относительно других известных людей, отмечает Фролов.

"Совершенно точно Слуцкий не единственный человек, который, простите, "лапал" журналистку в Госдуме, или не единственный член российской государственной власти с очень специфическими взглядами на гендерные отношения, - говорит Фролов, - И я очень надеюсь и жду, что сейчас эта ситуация с большой общественной поддержкой журналисток, пострадавших от Слуцкого, и с большим давлением на Думу может привести в том числе к тому, что таких кейсов появится больше. И это все тоже может вырасти в некую более широкую волну кейсов, касающихся сексуальных домогательств от лица государственных служащих, депутатов и.д.".

Как сообщал "Обозреватель", сексуальный скандал в Государственной Думе Российской Федерации набирает обороты. После того, как три журналистки обвинили депутата, главу комитета по международным делам Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах, думская комиссия по этике не нашла в этом "поведенческих нарушений".

В знак протеста против таких выводов ряд СМИ заявили об отзыве своих сотрудников из Думы и прекращении публикаций материалов о Слуцком или комиссии по этике. За исключением тех, которые касаются сексуального скандала. В частности, бойкот объявили РБК, ИД "Коммерсантъ", "Ведомости", Znak.com, Lenta.ru, телеканалы RTVI, "Дождь", радиостанции "Эхо Москвы" и "Говорит Москва".