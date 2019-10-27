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27 октября • обновлено в 08:56
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"Случилось серьезное!" Трамп выступит со срочным обращением к нации

7.8т Читать материал на украинском

В Белом Доме сообщили, что президент США Дональд Трамп сегодня, 27 октября, сделает "важное заявление".

Об этом сообщает Reuters, цитируя сообщение пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли. По его словам, американский лидер выступит в 9 часов по местному времени (15:00 по Киеву).

Дональд Трамп

Дональд Трамп

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Представитель Белого дома не уточнил, о чем будет идти речь. При этом сам Трамп ранее заявил о "крайне важном" событии, но также не уточнил его деталей.

"Только что произошло нечто крайне важное!" — написал он в Twitter.

Отметим, что издание Newsweek со ссылкой на представителей Министерства обороны США и Белого дома сообщило, что американские военнослужащие в Сирии провели спецоперацию, в результате которой лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован. Официально эту информацию пока не подтвердили.

Обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин также предположил, что сообщение Трампа может иметь отношение к операции в Сирии.

"Похоже, это связано с рейдом в северном Идлибе, Сирия, где силы возглавляемой США коалиции, преследовали особо важную террористическую цель. Пока нет подтверждения, но ходят слухи, что это может быть Багдади", — написал Рогин в Twitter.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Дональд Трамп 23 октября, озвучил свою позицию по поводу военных действий Турции в Сирии и заявил, что Турция пообещала на постоянной основе прекратить огонь.

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Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Дональд Трамп
Место
США Вашингтон
Тег
война
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Будет другой Баглади. С их количеством гаремов у них воспроизводство шахидов бесконечно.
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Ну пипец. Для укропитеков супер событие. Им хозяин вводную даст. Внимайте, клоуны...
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Все украинцы обязаны на коленях слушать белого господина , готовитесь .
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