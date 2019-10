"Случилось серьезное!" Трамп выступит со срочным обращением к нации

В Белом Доме сообщили, что президент США Дональд Трамп сегодня, 27 октября, сделает "важное заявление".

Об этом сообщает Reuters, цитируя сообщение пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли. По его словам, американский лидер выступит в 9 часов по местному времени (15:00 по Киеву).

Представитель Белого дома не уточнил, о чем будет идти речь. При этом сам Трамп ранее заявил о "крайне важном" событии, но также не уточнил его деталей.

"Только что произошло нечто крайне важное!" — написал он в Twitter.

Something very big has just happened!