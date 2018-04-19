"Сложно комментировать": у Лаврова связали химатаку в Сирии с делом Скрипаля

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что правительственные войска Сирии якобы нашли в Восточной Гуте контейнеры с хлором из Германии и дымовые шашки из британского Солсбери, где был отравлен шпион-перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь.

"На освобожденных территориях Восточной Гуты сирийскими правительственными войсками обнаружены контейнеры с хлором – самым страшным видом химического оружия – из Германии, а также дымовые шашки производства города – внимание! – Солсбери", – заявила она на брифинге, передает пресс-служба ведомства.

По ее словам, "этот факт даже сложно комментировать", потому что он якобы устрашает и подрывает веру в человечность "отдельных государств".

"Мы говорим, конечно, не о целых государствах, а о тех политиках и руководителях, которые отдают подобные приказы и принимают подобные решения", – добавила она.

Кроме того, Захарова заявила, что сирийский мальчик Хасан Диаб, который является жертвой химатаки, должен выступить в Совете Безопасности ООН.

Она в очередной раз заявила, что ролик, в котором его показали, является якобы постановочным.

Как сообщал "Обозреватель", 7 апреля силы президента Сирии Башара Асада применили химическое оружие против повстанцев в Думе в восточной Гуте. В результате атаки погибли не менее 150 человек. Всего пострадали более 1000 людей.