Правительство Словении вечером 14 мая официально объявило о завершении пандемии коронавируса COVID-19 в стране.

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Как сообщает Reuters, это произошло после того, как в Словении подтверждали менее 7 случаев коронавируса ежесуточно в течение последних двух недель.

В Словении подтверждают менее 7 случаев коронавируса ежесуточно

Словения стала первой европейской страной, которая сделала подобное заявление. Власти отмечают, что эпидемиологическая картина у них самая лучшая в Европе.

Теперь прибывающие в страну из других государств – членов ЕС больше не будут обязаны проходить семидневный карантин.

При этом иностранцам с признаками коронавируса по-прежнему будет запрещен въезд в Словению.

Карантин сохранят для граждан стран, не входящих в состав ЕС, – его срок составит 14 дней. Он не коснется дипломатов и людей, перевозящих грузы.

В самой Словении, как и раньше, нужно будет следовать основным правилам для недопущения распространения инфекции.

По состоянию на утро 15 мая в Словении зафиксировано 1464 случая коронавируса, их них 103 летальных.

Как писал OBOZREVATEL, в Италии 14 мая снова выросло количество смертей от коронавируса: за день в стране подтвердили 262 летальных случая COVID-19.