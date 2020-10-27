Словацкий блогер записал предупреждение об опасности COVID-19 за шесть часов до смерти. Последнее видео

Блогер из Словакии Йозеф Кметьо записал видеообращение к своим зрителям с призывом не верить людям, которые отрицают опасность коронавируса. Через 6 часов он умер в больнице.

Видео опубликовала Русская служба "Радио Свобода". В описании к нему сказано, что ролик 47-летний Кметьо записал за несколько минут до приезда скорой.

"Дорогие друзья, никогда не попадайте под влияние людей, которые не верят в коронавирус и им подобным. Живым примером, что такое COVID-19, являюсь я. Сегодня скорая должна отвезти меня в больницу, потому что мое дыхание ужасно сильно, очень сильно ухудшилось. Состояние мое крайне серьезное", – рассказал блогер.

По его словам, самое худшее в коронавирусе то, что его жертвами становятся невинные люди.

"Я был бы очень рад, если бы вы наконец всех тех людей, которые не верят и думают, что коронавирус – это какой-то легкий грипп, послали подальше. Потому что это неправда. Знаете, что самое худшее? Хуже всего то, что жертвами становятся невинные люди", – сказал Кметьо.

Он призвал своих зрителей беречь себя – носить маски и пользоваться антисептиками.

"Если они не хотят носить маску, дезинфицировать руки – пусть не носят, а вы – носите. Маска и все остальное… Видите, это может закончится вот так. И я не был человеком, который не дооценивал бы коронавирус и его последствия", – отметил блогер.

В конце ролика Кметьо попросил пожелать ему удачи и побольше сил, отметив, что не знает, что с ним будет дальше.

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