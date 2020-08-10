Словакия со скандалом выгнала российских дипломатов за шпионаж: РФ ответила

РФ попала в шпионский скандал в Словакии.

Власти Словакии выдворили трех российских дипломатов, деятельность которых "противоречила Венской конвенции".

МИД России пообещал ответить на это зеркальными методами. Как передает ТАСС, российские дипломаты должны покинуть страну в течение текущей недели.

Официальный представитель МИД Словакии Юрай Томага отметил, что не может назвать имена высланных сотрудников российской дипломатической миссии. "Но одновременно могу подтвердить, что было принято решение об их высылке из Словакии", – сказал он.

По данным братиславского телеканала Markiza, высланные дипломаты являются сотрудниками российских спецслужб и работали на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Они были объявлены персонами нон грата 6 августа.

Российских дипломатов подозревают также в причастности к убийству в прошлом году в Берлине выходца из Чечни гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, рассказали источники издания.

Убийца, отмечает издание, въехал в Евросоюз по словацкой визе, выданной Генеральным консульством Словакии в Санкт-Петербурге, при этом для получения визы были предоставлены недостоверные данные.

Хангошвили был застрелен в берлинском парке Тиргартен 23 августа 2019 года.

Как писал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что перевалочную базу шпионов России, обнаруженную во французских Альпах, посещали отравители разведчика Сергея Скрипаля и другие российские агенты.