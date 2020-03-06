Словакия подтвердила первый случай коронавируса

В Словакии подтвердили первый случай заражения китайским коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил на пресс-конференции 6 марта премьер страны Петер Пеллегрини. Его выступление транслировали сетевые ТВ-каналы, передают РИА Новости.

По словам политика, 53-летнего пациента с положительным результатом теста госпитализировали в Братиславе.

Коронавирус добрался до Словакии

В то же время Пеллегрини подчеркнул, что инфицированный мужчина в последнее время не покидал пределы страны и, вероятно, заразился смертельным вирусом именно от того, кто вернулся из-за границы.

"С диагнозом заболевания коронавирусом в университетской больнице в Братиславе госпитализирован 53-летний мужчина. Он не был в зарубежной поездке, поэтому, видимо, заразился от кого-то другого, приехавшего из-за границы", – сказал премьер.

Карта распространения коронавируса COVID-2019 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL:

По состоянию на утро пятницы, 6 марта, в мире было зафиксировано более 97 381 случая заболевания пневмонией, которую вызывает коронавирус COVID-19.

При этом в Нидерландах, город Роттердам, зафиксировали первую смерть от китайского коронавируса.

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