Словакия и Чехия заявили об отзыве своих послов из Минска

Борис Бондарь Мир 15:59, 8.10.2020

Словакия и Чехия объявили о решении отозвать своих послов из Беларуси для консультаций.

О решении Словакии сообщил в Twitter глава МИД страны Иван Корчок. Он отметил, что ЕС остается единым в поддержке народа Беларуси.

"Я решил отозвать главу нашей миссии в Минске для консультаций в Словакию в знак солидарности с Литвой и Польшей", – написал дипломат.

По его словам, действия Минска в отношении государств-членов Евросоюза недопустимы.

О решении Чехии заявила представитель МИД Зузана Штихова. Об этом сообщил телеканал ČT24.

"Мы рассматривали вопрос о том, как выразить солидарность с Польшей и Литвой в связи с шагами, которые против них предприняла Беларусь. Поэтому МИД решил вызвать посла Чехии в Минске для консультаций в Прагу уже на этой неделе", – сказала Штихова.

Она также уточнила, что консультации будут проходить примерно одну неделю.

Словакия отзывает своего посла из Минска.
Twitter Ивана Корчока

Как сообщал OBOZREVATEL, две страны Европейского Союза – Литва и Польша – решили отозвать своих послов из Беларуси.

После этого Минск заявил об отзыве своих послов в Польше и Литве для консультаций.

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