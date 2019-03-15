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Слияния с Россией не будет? Беларусь жестко ответила на планы Путина

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Беларусь будет развивать интеграционные объединения исключительно при сохранении суверенитета, независимости, территориальной целостности и учете ее национальных интересов.

Об этом заявил председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович во время выступления в парламенте 15 марта, говоря о будущем Беларуси в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе, передает "Интерфакс".

"Хочу обратить внимание на актуальность вопросов соотношения национального и наднационального права с учетом дальнейшего совершенствования права Евразийского экономического союза и союзного строительства Беларуси и России. Это новая функция и Национального собрания, и Конституционного Суда", — сказал Мясникович.

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"Непреложным должен оставаться принцип консенсуса в принятии решений о продвижении по пути союзного строительства и учета национальных интересов", — добавил спикер.

Слияния с Россией не будет? Беларусь жестко ответила на планы Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первый глава парламента Беларуси Станислав Шушкевич обвинил президента Александра Лукашенко в том, что страна превращается на "колонию России".

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Место
Беларусь
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