"Слишком жирный кусок": стало известно, почему Запад играет в мировую с Путиным

Несмотря на скандал с отравлением шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля, Запад продолжит относиться к России и ее президенту Владимиру Путину с определенной лояльностью из-за ряда как дипломатических, так и личных интересов.

Кроме того, именно по этим причинам Европа и США действуют достаточно разрозненно в отношении осуждения действий России, говорится в блоге главного редактора Newsader Александра Кушнаря на "Обозревателе".

"Европа — это громоздкий механизм, в котором есть немало сил, симпатизирующих Путину. Мы говорим, в том числе, и о бизнес-интересах. Если бы их не было, то вопрос с Россией был бы решен уже очень давно, гораздо быстрее и гораздо масштабнее", — считает он.

Вместе с тем, Кушнарь отмечает, что пять стран-членов Европейского союза (Франция, Польша, Эстония, Латвия, Литва и Британия. — Ред.) все же вышлют российских послов, что приведет к потере страной-агрессором агентурной сети ГРУ там.

Что касается остальных последствий, то журналист уверен, что их практически не будет. В качестве примера он процитировал слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что значительная часть представителей власти ее страны сомневаются в необходимости введения экономических санкций против Москвы. Еще одним доказательством благосклонного отношения Запада к Российской Федерации Кушнарь счел поздравления Путина с победой на выборах такими мировыми лидерами, как президент Германии и президент США.

"Я придерживаюсь позиции ряда бывших американских чиновников, которые предполагают, что у России есть компромат на Трампа. Мы не знаем, какой он, также мы не знаем, как и когда он был получен. Иными причинами невозможно объяснить, почему Трамп так мягок с Путиным тогда, когда можно этого не делать. Думаю, этот компромат будет слит Россией и не напрямую, а через своих посредников, возможно даже американских", — пояснил поведение американской политической верхушки главный редактор Newsader.

Что касается достаточно ровного реагирования Запада в целом на дерзкое поведение России, то это, по мнению Кушнаря, является исключительно желанием не навредить собственным материальным интересам.

"Россия – это слишком жирный кусок, чтобы от него отказываться. Тут уже вопрос чисто экономического прагматизма", — убежден он.

Как сообщал "Обозреватель", канцлер ФРГ Ангела Меркель также поздравила Путина с переизбранием президентом РФ.