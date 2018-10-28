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''Слишком жесткий'': Трамп публично высказался о боксерском поединке с Путиным

4.6тЧитать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия хочет получить от его государства экономическую помощь.

"Не забывайте. Россия хочет от нас помощи в экономике. У нас есть экономика. Мы создали такое благосостояние. Я проделал действительно хорошую работу — 11,7 триллиона долларов. Россия хочет нашего участия", - сказал Трамп во время выступления в штате Иллинойс.

Трамп также вспомнил о встрече с Путиным в Финляндии, назвав ее "великолепной" и добавив, что в Штатах многие критикуют его за "излишнюю любезность" к лидеру РФ.

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"Если бы я пришел к Путину и начал боксерский поединок, они бы сказали: "Он был слишком жесткий, это ужасно". Другими словами, нет никакой разницы", — резюмировал Трамп.

''Слишком жесткий'': Трамп публично высказался о боксерском поединке с Путиным

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Трамп сделал неоднозначное послание Путину, заявив, что США имеют все карты на руках в вопросе диалога с Россией.

Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
США
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Что то не помню просьб Путина на эту тему))))))))))
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Putin Serjio
Putin Serjio
Он перепутал с Украиной
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Suhinin Pyotr
Suhinin Pyotr
ХА ХА ХА
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