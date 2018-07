"Слишком поздно": в США оправдывающегося Трампа назвали "имуществом" Путина

Оправдания президента США Дональда Трампа по поводу заявления в Хельсинки о невиновности России во вмешательстве в выборы 2016 года вызвали критику как со стороны американских демократов и республиканцев, так и насмешки в интернет-сообществах.

Бывший координатор борьбы с терроризмом в Белом доме Ричард Кларк сравнил американского главу с "контролируемым имуществом" президента России Владимира Путина, пишет CNN.

"Я пришел к выводу, что он является "контролируемым имуществом". Этот термин мы используем в разведывательном сообществе, когда у нас есть кто-то в другом правительстве, кто по каким-либо причинам делает то, что мы хотим, подкупая их, потому что у нас есть что-то на них, и он действует как "контролируемое имущество", - пояснил Кларк.

"[Trump] is clearly acting in the way that he thinks Putin wants him to act... He is acting like a controlled asset" - @richardclarke, former U.S. National Coordinator for Security, Infrastructure Protection and Counter-terrorism. https://t.co/LcVXUPf9eX — Christiane Amanpour (@camanpour) 17 липня 2018 р.

В свою очередь, лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что Трамп слишком поздно и в неправильном месте решил оправдаться.

"Президент Трамп пытался отмахнуться от того, что он сказал вчера. Двадцать четыре часа - слишком поздно, и в неправильном месте. Если президент не может прямо сказать президенту Путину, что он неправ, а мы правы, и наши разведывательные органы правы, то это неэффективно, а что еще хуже – это является признаком слабости. Это говорит о том, что президент Путин "продолжает использовать Дональда Трампа", поскольку он не имеет мужества, силы, может, даже убеждения, чтобы сказать в лицо Путину то, что он пытался сказать несколько минут назад", - сказал Шумер.

Чак Шумер CNN

Стоит отметить, что во время выступления Трампа в Белом доме, когда он говорил о доверии к спецслужбам, погас свет. Этот момент опубликовал CBS News в Twitter.

"Я полностью доверяю агентам разведки США. Упс, они выключили свет. Это агенты разведки. Все в порядке?" – спросил он у конгрессменов.

President Trump: "I have full faith and support for America's great intelligence agencies, always have." https://t.co/ZU0DDFnp0P pic.twitter.com/SzOpRHU5vG — CBS News (@CBSNews) 17 липня 2018 р.

В свою очередь, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий написал, что глава Белого дома играет в слова.

"Слова, в которые играет Трамп: как я и писал, буквально в течение суток после скандализированной встречи с Путиным американский президент Трамп сделал жесткое антироссийское заявление (об увеличении его личными усилиями бюджета НАТО на 33 миллиарда долларов конкретно против России) и откатил наиболее эпатирующую поддержку Путина. Так, сегодня на пресс-конференции в Белом Доме Трамп заявил, что просто недовыговорил слово: это должно было быть не would, а wouldn’t. "The sentence should’ve been: "I don’t see any reason why it wouldn’t be Russia". То есть, не "Я не вижу причин, почему это могла быть Россия", а "Я не вижу причин, по которым это не могла быть Россия", – процитировал Голобуцкий.

По его словам, с разведкой шутить нельзя. А Трамп "эмпирическим путем" определил границы дозволенного.

"Как далеко он может зайти в раздражении спецслужб и республиканского истеблишмента. Как только цепь натянулась достаточно сильно - Трамп немедленно сдал назад", – пояснил Голобуцкий.

Он также опубликовал "фотожабу", изображающую, каким образом Трампа встретили американские политики, когда он вернулся из Хельсинки.

Пользователи сети также начали шутить над оправданиями президента США в Белом доме.

"- Дональд Трампович, прокомментируйте свои слова в Хельсинки. - Да я сам ох**ваю", "Переобулся на ходу": Трамп сделал резонансное заявление о "российском вмешательстве" в выборы", – написали в сети.

"Короче, пацаны, я тут посмотрел стенограммы, и понял, что сморозил какую-то х**ю. Так вот официально заявляю - я верю американским спецслужбам и их выводам о вмешательстве РФ в выборы. Мы должны сделать все, чтобы предотвратить подобное в будущем. Чмоки-чмоки, Ваш Трамп", – пошутили пользователи.

American vs. Russian TV on Trump-Putin meeting pic.twitter.com/Y6Ak4x0Ywe — Glenn Kates (@gkates) 17 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, на пресс-конференции после встречи с Путиным Трамп сказал, что у него нет причин не доверять утверждениям главы Кремля, будто РФ не вмешивалась в выборы. Более того, он задал несколько вопросов американским спецслужбам по поводу расследования.

Позиция главы Белого дома вызвала гнев со стороны американцев. Его обвинили в предательстве, а также заявили, что президент США подчинился Путину. Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнеггер и вовсе назвал Трампа "раскисшей макарониной".

На следующий день Трамп сказал, что "оговорился", а выводам американских спецслужб на самом деле доверяет