Слил секретную информацию: Трамп оскандалился новым проколом

Президент США Дональд Трамп рассекретил американский спецназ, находящийся в Ираке, опубликовав совместное видео с бойцами на своей странице в Twitter.

На кадрах лица всех мужчин доcтаточно хорошо видны, что создает угрозу их безопасности, пишет NEWSru. Представители Министерства обороны США пояснили, что в подобных случаях лица военных принято ретушировать, ведь раскрытие личности спецназовца может представлять для него угрозу.

"Меры обеспечения безопасности в ходе секретных операций являются важнейшим аспектом размещения военнослужащих. Настоящие имена, лица и личности солдат, участвующих в спецоперациях или боевых действиях, обычно держатся в секрете", — пояснил экс-сотрудник разведки ВМС США Малкольм Нэнс.

По его словам, случайное раскрытие секретных данных путем освещения в СМИ, даже если это сделал сам главнокомандующий, станет угрозой, если кто-то из этих военнослужащих будет задержан враждебным правительством или захвачен террористической группировкой.

Такую же позицию, по информации Newsweek, на условиях анонимности озвучил и сотрудник Пентагона. Он отметил, что даже во время демонстраций видео спецопераций для членов конгресса или для ознакомления президента/вице-президента лица сотрудников военной базы делаются размытыми. Кроме того, источник подчеркнул, что такой случай, который произошел с Трампом, — первый на его памяти.

Однако на этом разглашение секретной информации, связанной с визитом Трампа в Ирак, не закончилось. Как отмечает "Медуза", фото лайнера американского лидера, который тайно летел к военным, раньше времени слил в сеть житель Англии Алан Мелой из Шеффилда, графство Саут-Йоркшир.

Так, мужчина заметил в небе след от самолета и стал фотографировать воздушное судно. В процессе он заметил отличительную раскраску воздушного судна, в том числе большой флаг США на хвосте. Мелой идентифицировал борт как VC-25 — один из двух военных пассажирских самолетов Boeing 747, используемых для полетов президента США по всему миру. "Я не видел "борт номер один" над Саут-Йоркширом с 2005 года. Это не то, что вы видите регулярно", — объяснил он журналистам.

Мелой загрузил фотографию самолета на сайт Flickr. Фотография широко разошлась в интернете. Любители авиации проанализировали общедоступные данные по отслеживанию самолетов, и вскоре в Twitter появились слухи, что Трамп направляется на Ближний Восток, предположительно, в Афганистан или Ирак. Это произошло за несколько часов до приземления борта на иракской авиабазе Эль-Асад, используемой американскими военными. В итоге Белый дом был вынужден раскрыть детали поездки Трампа. Журналистам разрешили опубликовать сведения об этом, когда Трамп прилетел в Ирак.

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1