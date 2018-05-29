Слегка промахнулись: в России вместо своего прогресса случайно показали украинский

Российские пропагандисты похвастались тем, что вскоре в Санкт-Петербурге запустят скоростную трамвайную сеть, используя при этом фото из Киева.

Оплошность заметили пользователи сети. Так, на странице Rig Sec в Twitter был показан аналогичный снимок, который сделан в столице Украины.

На фото - львовский низкопольный трамвай "Электрон", который запустили в киевской Борщаговке.

"У них все, чем они могут гордиться - ворованное. Что уж за трамвай удивляться?" - пишут пользователи в комментариях.

Странно, когда в РФ пиздят картинки из Киева, чтобы рассказать о прогрессе в своей стране pic.twitter.com/Rfc67YgFuD — Rig Sec 🇧🇪 (@Rigsector) 28 мая 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в эфире российской пропагандистской программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева "подколола" лидера крымских оккупантов Сергея Аксенова.