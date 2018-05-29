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Слегка промахнулись: в России вместо своего прогресса случайно показали украинский

13.5тЧитать новость на украинском

Российские пропагандисты похвастались тем, что вскоре в Санкт-Петербурге запустят скоростную трамвайную сеть, используя при этом фото из Киева.

Оплошность заметили пользователи сети. Так, на странице Rig Sec в Twitter был показан аналогичный снимок, который сделан в столице Украины.

На фото - львовский низкопольный трамвай "Электрон", который запустили в киевской Борщаговке.

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"У них все, чем они могут гордиться - ворованное. Что уж за трамвай удивляться?" - пишут пользователи в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в эфире российской пропагандистской программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева "подколола" лидера крымских оккупантов Сергея Аксенова.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на Обозревателе.

Тема
российская пропаганда
Место
Россия
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