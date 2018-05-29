Слегка промахнулись: в России вместо своего прогресса случайно показали украинский

Российские пропагандисты похвастались тем, что вскоре в Санкт-Петербурге запустят скоростную трамвайную сеть, используя при этом фото из Киева.
Оплошность заметили пользователи сети. Так, на странице Rig Sec в Twitter был показан аналогичный снимок, который сделан в столице Украины.
На фото - львовский низкопольный трамвай "Электрон", который запустили в киевской Борщаговке.
"У них все, чем они могут гордиться - ворованное. Что уж за трамвай удивляться?" - пишут пользователи в комментариях.
Странно, когда в РФ пиздят картинки из Киева, чтобы рассказать о прогрессе в своей стране pic.twitter.com/Rfc67YgFuD— Rig Sec 🇧🇪 (@Rigsector) 28 мая 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, в эфире российской пропагандистской программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева "подколола" лидера крымских оккупантов Сергея Аксенова.
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