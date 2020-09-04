Следы яда нашли в образцах крови, мочи и кожи Навального – Der Spiegel

Военные токсикологи Германии обнаружили следы вещества из группы "Новичок" на образцах кожи, крови и мочи российского политика Алексея Навального.

Об этом сообщила Der Spiegel со ссылкой на закрытую встречу парламента ФРГ. Со своей стороны в РФ поспешили заявить, что пока не получили от Германии результатов обследования отравленного оппозиционера.

Отмечается, что следы отравляющего вещества были также на бутылке, из которой пил Навальный – ее берлинским врачам передали его родственники. Как пишет издание, вероятно, политик пил с указанной емкости уже после отравления.

Журналисты подчеркивают, что эти данные на совещании сообщил государственный секретарь по вопросам обороны ФРГГерд Хуфе. По его словам, следы "Новичка" были минимальны, однако "результаты исследования заслуживают доверия".

"Клиника "Шарите" быстро подключила к расследованию Бундесвер. Ему понадобилось несколько дней в специальной лаборатории в Мюнхене для того, чтобы прийти к четкому выводу, что Навальный контактировал с ядом из группы "Новичок", – пишет Der Spiegel.

При этом глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров заявил, что РФ пока не получила от Германии этих результатов обследования.

"Доследственная проверка по ситуации с Навальным продолжается, она завершится, когда будут результаты", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, военные эксперты пришли к заключению, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". Канцлер и правительство Германии обсудили результаты анализов и решили проинформировать о них партнеров по ЕС и НАТО.