Следующий после Скрипаля: в США забили тревогу из-за еще одного врага Путина

Информатор WADA, экс-руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков после отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля боится за свою жизнь. Он пришел на встречу с американскими сенаторами в маске и темных очках.

Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на британское издание Inside The Games.

Как известно, на информации Родченкова базировались все обвинения российских спортсменов и чиновников в государственной системе допинга. На основании этих показаний, сборную России не допустили к Играм в Пхенчхане.

Отмечается, что Родченков обсуждал с сенаторами "угрозу, которую Россия представляет для США, коррупцию в международных федерациях и действия США для международной борьбы с допингом".

"Прискорбно осознавать тот факт, что он должен бояться за свою жизнь и вынужден даже носить лыжную маску на нашей встрече сегодня, чтобы скрыть свою внешность", - отметил один из сенаторов.

"Учитывая недавнее отравление Скрипаля, храбрость Родченкова достойна уважения. Он помог в борьбе с допингом, и я рад встретиться с ним", - добавил он.

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Напомним, что основанный на показаниях информатора документальный фильм "Икар", который рассказал о проблемах с допингом в российском спорте, стал лауреатом премии Киноакадемии США "Оскар".

Как сообщал "Обозреватель", президент США Дональд Трамп готов выслать из страны дипломатов РФ из-за дела об отравлении в британском Солсбери Скрипаля.