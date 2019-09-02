Израиль и Ливан обменялись ударами: мир предупредили о возможной войне

Обстрел 1 сентября Израиля со стороны Хезболлы мог стать реакцией на предыдущие действия израильской авиации на территории Ливана.

Как рассказал OBOZREVATEL профессор политических наук Зеэв Ханин, акция израильских ВВС в Ливане стала в какой-то момент слишком демонстративной.

Он добавил, что во время авианалетов могли погибнуть крупные иранские военачальники, и Хезболла не рискнула бы отмолчаться "уже с полной потерей лица".

Военная операция Израиля в Ливане Ynet

“И ударила по территории Израиля, но аккуратно – чтобы не спровоцировать Израиль на полноценную войну: Хезболла войны не хочет, Ирану она также не выгодна, и Асаду. Израилю до поры до времени война тоже была не выгодна", – сказал он.

Ханин напомнил, что в рамках оборонной доктрины команды премьер-министра Беньямина Нетаньяху стоит задача обуздать Иран – это главная задача региональной и в каком-то смысле глобальной повестки, все остальные театры военных действий не так актуальны. Поэтому нужно мобилизовать дипломатическое давление на Иран и ликвидировать проиранские анклавы (и их прокси) в тех местах, где они могут создавать угрозы безопасности.

“Во-первых, это Сирия. А во-вторых, к списку уже де-факто подключился и Ливан, где правительство перешло под контроль Хезболлы (и того же Ирана), там начали строить предприятия по изготовлению высокоточных ракет. При том что и раньше было известно – следующая война будет не сирийской или третьей ливанской. Она будет так называемой северной” – все в одном пакете”, – сказал эксперт.

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Он добавил, что оборонная доктрина Израиля определяет, что противником является даже не столько военное крыло Хезболлы, сколько правительство Ливана, которое хоть и находится под внешним контролем, но именно оно отвечает за все, что творится на его территории и с его территории.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В воскресенье, 1 сентября, террористическая организация "Хезболла" выпустила противотанковые ракеты по территории Израиля.

В ответ беспилотники Израиля 1 сентября сбросили зажигательные бомбы на территории Ливана в приграничном районе Ар Дов.

Информация о ранениях военных Израиля в результате удара террористической организации "Хезболла" 1 сентября была инсценирована ЦАХАЛом.

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