Официальные лица Кремля и Белого дома анонсировали точную дату и место встречи Дональда Трампа и Владимира Путина – 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. При этом большинство американских экспертов сходится к тому, что главные дивиденды от этой встречи получит именно российский лидер.

В самом деле, если мы обратимся к фактам, то очевидно, что даже без личных переговоров Трамп, фактически, открыто проводит в США путинскую повестку. Вспомним, как американский президент вопреки выводам всего разведсообщества Соединенных Штатов до последнего уверял, что Россия не вмешивалась в президентские выборы 2016 года. Он не поддержал последний предложенный пакет санкций против России, а на недавней встрече "большой семерки", по сообщениям различных источников, назвал Крым российским. Там же президент США призывал вернуть Россию в G7. До этого Трамп, вопреки всем рекомендациям своего ближайшего окружения, поздравил Владимира Путина в связи с переизбранием последнего на президентский пост. Это настолько поразило американский истеблишмент, что бывший директор ЦРУ Джон Бреннан выступил по этому поводу с очень жестким заявлением.

С другой стороны, как я уже отмечала, в сложившейся ситуации у Трампа не так много возможностей сделать для Путина больше, чем он уже делает. В частности, ему не под силу снять санкции, утвержденные на законодательном уровне, и даже вновь утверждать, что Россия не вмешивалась в американские выборы в ситуации, когда это вмешательство подтверждено не только данными американского разведсообщества, но и обвинительным заключением спецпрокурора Роберта Мюллера. Изменение официальной позиции США по Украине тоже, скорее всего, натолкнется на неприятие со стороны американского истеблишмента. Правда, российские СМИ заявляют о том, что Трамп может признать Крым российским, но по факту такое признание, даже если и будет сделано, не будет иметь под собой никакой юридической силы.

При этом Трампу необходимо будет показать в Вашингтоне "успешность" своей встречи с Путиным и в очередной раз заявить об отсутствии "сговора" с Москвой, ради чего он будет нуждаться в том, чтобы продемонстрировать хотя бы формальные "уступки" от Кремля. Однако никаких реальных уступок по Украине, Сирии или ситуации в США Путин совершить просто не в состоянии, потому что для этого ему бы пришлось признать вещи, которые упорно отрицает, а именно: факт присутствия его военных на Донбассе, разрушительный характер его сирийских операций и вмешательство во внутренние дела США.

Однако у российского лидера имеется наготове "программный пакет", в рамках которого он может заявить о полной готовности взаимодействовать с Соединенными Штатами, а именно: в вопросах борьбы с терроризмом и в содействии соблюдению Северной Кореей достигнутой с США сделки. К слову, именно эти аргументы используются Кремлем уже давно как главный довод, чтобы заставить США в одностороннем порядке пойти на улучшение отношений с Москвой.

Так, еще в начале декабря во время своих выступлений в Северной Калифорнии чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов неоднократно повторял, что Россия является крупнейшей ядерной державой, и Соединенные Штаты не смогут обойтись без помощи России, если хотят "дипломатического урегулирования" северокорейского кризиса. К слову, публицист Андрей Пионтковский впоследствии прямо назвал эту тактику "ядерным офшором Кремля", отмечая, что Путин пытается шантажировать американское руководство своим влиянием на Ким Чен Ына. Вслед за Антоновым эту же мысль пытались донести и другие рупоры Кремля, предлагая незамысловатые условия сделки: сотрудничество с Россией в обмен на решение проблемы Пхеньяна. Такой же тактики шантажа Путин придерживается и в отношении международного терроризма. Однако теперь у Трампа появится возможность выставить извечную готовность Москвы к взаимодействию в этих вопросах как свое крупное "достижение", и тем самым оправдать факт своей встречи с российским президентом.

Путин же, в свою очередь, сможет продемонстрировать после встречи как минимум имиджевые успехи, показав ясный сигнал того, что Вашингтон намерен добиваться улучшения отношений с Москвой, и даже взял курс на сближение с ней. На этом фоне отдельным европейским странам будет все сложнее придерживаться принципиальной позиции в отношении России. К тому же не стоит забывать, что даже если Трамп ограничен в продвижении откровенно российской повестки, он продолжает делать вещи, которые полностью отвечают интересам Путина. При этом ему не требуется для этого встречаться с российским лидером или даже произносить его имя.

Так, в феврале текущего года российские военные аналитики прямо признали, что Дональд Трамп действует в их интересах, борясь с ключевыми американскими институтами и пытаясь разрушить независимую правоохранительную систему, дискредитируя расследование Мюллера. Более того, они прямо выразили надежду, что в результате его действий дни системы разделения властей, свободной прессы и независимого разведсообщества "будут сочтены".

В начале июня другой кремлевский "аналитик", Ростислав Ищенко, признал, что торговые войны США с европейскими союзниками прямо ведут к сближению Европы с Россией. К слову, эти заявления были сделаны еще до того, как Трамп посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону выйти из ЕС. Выход США из ВТО тоже отвечает интересам Москвы, более того, как отметила американский журналист Джулия Дэвис, этот вопрос обсуждался на российском телевидении за девять дней до того, как Трамп официально объявил о своих намерениях на этот счет.

Следующей мечтой Путина после разрушения ЕС является подрыв единства НАТО, и действия Трампа в этом направлении тоже соответствуют интересам Москвы. Неслучайно в российской прессе появилось множество статей под общим заголовком"НАТО трещит по швам", авторы которых отмечают "значительно возросшее недоверие европейцев к своим американских коллегам на фоне недавних авантюрных, по мнению многих, шагов Дональда Трампа". К сожалению, эти заявления при всем их пропагандистском характере, имеют под собой реальную почву, поскольку конфликты Трампа с союзниками по НАТО уже давно вышли в публичную плоскость.

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Также российские СМИ, а именно, рупор кремлевской пропаганды за рубежом RT и, вслед за ним, крупная газета "Взгляд", со ссылкой на немецкий журнал Focus Online распространяют информацию о том, что "в ЕС решили создать военный союз в противовес Трампу" во главе с Францией и Германией. Действительно, по сообщениям "Польского радио", 25 июня министры обороны Франции, Германии, Бельгии, Нидерландов, Дании, Великобритании, Испании, Португалии и Эстонии подписали декларацию о создании Европейской оборонной инициативы – коалиции европейских стран, войска которых в случае необходимости должны будут быстро реагировать и проводить военные операции по всему миру.

При этом российских пропагандистов создание такой структуры, похоже, вполне устраивает. С одной стороны, они понимают, что оборонные альянсы без участия США в любом случае будут слабее, а с другой, надеются, что новая организация, независимая от Америки и лишенная "наследия" Холодной войны, вполне может сблизиться с Москвой. Более того, в Кремле понимают, что чем сильнее будет раскол и даже противостояние между США и Европой, тем больше будет вероятность такого сближения. Так что вполне вероятно, что на встрече в Хельсинки Путин будет всячески поощрять действия Трампа по расколу ЕС и НАТО, равно как и по борьбе с антироссийски настроенной оппозицией внутри США.