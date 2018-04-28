"Следствие слабости Запада": советский дипломат пояснил посягательство России на Арктику

Решение России выделить на исследования в Арктике почти семи миллиардов рублей говорит о продолжении в Кремле политики неоимпериализма.

Об этом в эфире программы "Западный взгляд" на ObozTV заявил профессор геополитики в ICN Business School Александр Мельник.

"Это часть российской стратегии по захвату новых земель. Доступные географические зоны являются чрезвычайно важными и нужными для РФ. Я не был бы настолько скептическим относительно термина "империализм", но это новая стратегия захвата свободных земель в XXI веке", - отметил Мельник.

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По его словам, экспансия Москвы на север стала возможной из-за попустительства западных стран.

"Поэтому мы должны пересмотреть наши взгляды относительно Перестройки, империализма. Для Путина это возможность продемонстрировать власть силы, и это прямое следствие слабости Запада, которую мы наблюдаем сейчас", - подчеркнул бывший советский дипломат.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Министерство обороны России представило военную базу "Арктический трилистник", расположенную на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике.