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Альфред Кох
Альфред Кох
Российский политикВсе статьи автора

Следствие по Boeing-777: Пуину осталось выбрать виновных

29.8т

Главное - это понимать, что осторожные голландцы таки решились сказать то, что и так давно было ясно: малазийский Боинг сбили российские военные, иными словами - Путин.

А это значит, что у голландцев есть железобетонные доказательства.

Альтернативная версия означает, что в российской армии царит такой бардак, что в ней можно спи**.ить огромную зенитную ракету вместе с пусковой установкой и боевым расчетом и вывезти ее за границу.

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Пусть Путин выберет ту версию, которая ему больше нравится и выдаст виновных для суда в Голландии.

А уж эти стрелочники на этом суде сами решат: разыгрывать из себя ансамбль самодеятельности или сказать правду про полученный с самого верха приказ.

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Автор
Альфред КохАльфред Кох
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Альфреда Коха
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