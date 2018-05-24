Главное - это понимать, что осторожные голландцы таки решились сказать то, что и так давно было ясно: малазийский Боинг сбили российские военные, иными словами - Путин.

А это значит, что у голландцев есть железобетонные доказательства.

Альтернативная версия означает, что в российской армии царит такой бардак, что в ней можно спи**.ить огромную зенитную ракету вместе с пусковой установкой и боевым расчетом и вывезти ее за границу.

Новости Чудовищные комплексы Путина

Пусть Путин выберет ту версию, которая ему больше нравится и выдаст виновных для суда в Голландии.

А уж эти стрелочники на этом суде сами решат: разыгрывать из себя ансамбль самодеятельности или сказать правду про полученный с самого верха приказ.