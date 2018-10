Следом за Обамой и Клинтон: в США пытались подорвать экс-главу ЦРУ

Подозрительный пакет, обнаруженный в здании Time Warner Center, был адресован бывшему директору Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джону Бреннану.

Об этом сообщает CNN, сотрудников которого эвакуировали из здания. В посылке при проверке на рентгеновском аппарате обнаружены провода и металлические части.

Отмечается, что Бреннан часто выступает на телеканале. Правоохранители в Нью-Йорке считают, что это настоящее взрывное устройство, похожее на те, что отправили экс-президенту США Бараку Обаме и Хиллари Клинтон.

Джон Бреннан CNN

CNN

В любом случае взрывотехники вывезли пакет из центра Манхэттена на экспертизу в специальном контейнере в Бронкс, где расположена база взрывотехников.

Также телеканал со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что первоначальный осмотр устройств, отправленных Обаме, Клинтону и Соросу, показывает, что по крайней мере одна из бомб содержала осколки стекла.

The suspicious package has now been removed from CNN’s New York offices and is being sent to an NYPD facility in the Bronx, a law enforcement official tells CNN https://t.co/UCZYeHyrST pic.twitter.com/PM9kkMOvTw — CNN International (@cnni) 24 жовтня 2018 р.

The package with a suspicious device sent to CNN’s New York offices today was addressed to former CIA Director John Brennan, according to city and local law enforcement officials https://t.co/BmgkJ2qaIE pic.twitter.com/iKEN9blBSc — CNN (@CNN) 24 жовтня 2018 р.

CNN’s @jimsciutto and @PoppyHarlowCNN, who were anchoring when the CNN New York bureau was evacuated, are now safely outside, reporting via cellphone on the law enforcement response due to a suspicious device at the Time Warner Center, where CNN is based https://t.co/BmgkJ2qaIE pic.twitter.com/xLFaJHOC8s — CNN (@CNN) 24 жовтня 2018 р.

A law enforcement official says the initial examination of the devices sent to Obama, Clinton, Soros, and CNN's New York bureau shows them to be constructed similarly. At least one of the devices appeared to contain projectiles, including shards of glass https://t.co/h4y2q7qagq — CNN International (@cnni) 24 жовтня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 октября появилась информация, что Обаме, Хиллари и Биллу Клинтон отправили пакеты со взрывчаткой. Их успели перехватить правоохранители.

Позже здание Time Warner Center также эвакуировали из-за подозрительного предмета. Кроме того, СМИ сообщали, что взрывчатку подкинули и в Белый дом. Однако Секретная служба США опровергла эту информацию.

За день до этого основателю фонда "Открытое общество" Джорджу Соросу подложили также подбросили в почтовый ящик взрывное устройство.