"Следим за руками": появилось неожиданное объяснение ареста Ассанжа

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса объяснил, почему арестовали разоблачителя секретов самых влиятельных стран мира, а также создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

На своей странице в Facebook он предложил вспомнить несколько мировых событий за последние два года, связав их с Ассанжем.

"Следим за руками", - начал Куса, отметив, что эти факты привели к аресту основателю WikiLeaks.

Май 2017 года . Экс-руководитель предвыборного штаба лидера США Дональда Трампа Пол Манафорт едет в Эквадор и обсуждает с президентом Ленином Морено возможность списания части долгов страны перед США, уговаривая его отказаться от китайских денег на проект строительства новой электростанции.

Осень 2018 года. Переговоры Эквадора и Китая по инфраструктурным проектам забуксовали.

Декабрь 2018 года. Эквадор не захотел выдавать Джулиана Ассанжа Штатам и начал готовиться передать его России, предоставив гражданство и, как задумывалось, дипломатический иммунитет.

Январь 2019 года . США и Эквадор снова провели переговоры о долгах. Последний не захотел выдавать Ассанжа. Штаты отказались списывать долги.

Февраль 2019 года . Анонимы выкладывают в СМИ скандальные документы, обличающие коррупцию в высших эшелонах власти Эквадора. В них фигурирует и семья президента Ленина Морено. Против него начинают коррупционное расследование. Рейтинг президента падает с 60% до 17%.

Март 2019 года . Правительство Эквадора обвиняет Джулиана Ассанажа и Wikileaks в публикации скандальных документов про коррупцию. МВФ соглашается предоставить Эквадору новый кредит в размере $ 4,2 млрд.

Апрель 2019 года. Эквадор выдворяет Джулиана Ассанжа из посольства, и его арестовывает полиция.

Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж

Напомним, часть разоблачений WikiLeaks касалась и Украины. Как писал OBOZREVATEL, по информации зарубежных СМИ, в 2016 году Ассанж отказался публиковать секретную информацию и документы о вторжении России в Украину.

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