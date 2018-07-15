"Слава Украине!" В Хельсинки вспыхнули протесты из-за встречи Трампа с Путиным

В столице Финляндии Хельсинки в воскресенье, 15 июля, прошла акция протеста, приуроченная к приезду президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

Как передает Yle, в городе было запланировано порядка десяти демонстраций в связи с саммитом лидеров США и РФ, крупнейшая из которых - Helsinki Calling.

Участники собрались в парке Кайсаниеми, после чего прошли маршем до Сенатской площади. Среди участников была заявлена организация Amnesty International и Молодежное крыло левых.

"Через международное внимание, сосредоточенным на Хельсинки, мы призываем людей поднять сильный и мощный голос в защиту прав человека, демократии, мира и климата", - заявили организаторы.

Сообщается, что демонстранты требовали защитить права ЛГБТ и общие права человека, выступали против действий, провоцирующих изменение климата и целого ряда других вопросов. Некоторые участники также вспомнили агрессию РФ в отношении Украины, а также политзаключенных Кремля.

Напомним, лидеры США и России Дональд Трамп и Владимир Путин должны встретится в понедельник, 16 июля, около 13:00 в Президентском дворце в Хельсинки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о точном регламенте встречи Трампа и Путина.