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"Слава Украине!" В Хельсинки вспыхнули протесты из-за встречи Трампа с Путиным

2.2тЧитать новость на украинском

В столице Финляндии Хельсинки в воскресенье, 15 июля, прошла акция протеста, приуроченная к приезду президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

Как передает Yle, в городе было запланировано порядка десяти демонстраций в связи с саммитом лидеров США и РФ, крупнейшая из которых - Helsinki Calling.

Участники собрались в парке Кайсаниеми, после чего прошли маршем до Сенатской площади. Среди участников была заявлена организация Amnesty International и Молодежное крыло левых.

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"Через международное внимание, сосредоточенным на Хельсинки, мы призываем людей поднять сильный и мощный голос в защиту прав человека, демократии, мира и климата", - заявили организаторы.

Сообщается, что демонстранты требовали защитить права ЛГБТ и общие права человека, выступали против действий, провоцирующих изменение климата и целого ряда других вопросов. Некоторые участники также вспомнили агрессию РФ в отношении Украины, а также политзаключенных Кремля.

Напомним, лидеры США и России Дональд Трамп и Владимир Путин должны встретится в понедельник, 16 июля, около 13:00 в Президентском дворце в Хельсинки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о точном регламенте встречи Трампа и Путина.

Читайте все новости по теме "Встреча Путина и Трампа" на Обозревателе.

Темы
Встреча Путина и ТрампаРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
ФинляндияХельсинки
Объект
протест
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Графский Степан
Графский Степан
Как всегда не обошлось без холожопых идиотов и пидарасов))) Что за быдляцкая нация такая, везде со своими даунскими флажками бегать. Клоуны)))
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