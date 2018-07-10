"Слава Украине!" — это незаконно": на КремльТВ выдали новую глупость

Кремлевский пропагандист, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин озвучил бредовое заявление о том, что приветствие "Слава Украине!", произнесенное хорватским футболистом Домагоем Видой после победы в матче против сборной России, является незаконным (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

В частности, Платошкин заявил, что оно ассоциируется у него исключительно с ОУН, которую он записал в пособники нацистской Германии. Свои нездоровые умозаключения пропагандист озвучил в эфире программы "Время покажет" на "Первом канале".

"Слава Украине — это лозунг ОУН, которая сотрудничала с Германией в годы войны. Запрещена в Польше, запрещена в Российской Федерации. То есть, это не просто нехороший лозунг, это незаконный лозунг в России!" — возмутился Платошкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интернете появилось еще одно видео, на котором Вида снова говорит лозунг "Слава Украине!".