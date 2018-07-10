МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

"Слава Украине!" — это незаконно": на КремльТВ выдали новую глупость

1.4тЧитать новость на украинском

Кремлевский пропагандист, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин озвучил бредовое заявление о том, что приветствие "Слава Украине!", произнесенное хорватским футболистом Домагоем Видой после победы в матче против сборной России, является незаконным (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

В частности, Платошкин заявил, что оно ассоциируется у него исключительно с ОУН, которую он записал в пособники нацистской Германии. Свои нездоровые умозаключения пропагандист озвучил в эфире программы "Время покажет" на "Первом канале".

"Слава Украине — это лозунг ОУН, которая сотрудничала с Германией в годы войны. Запрещена в Польше, запрещена в Российской Федерации. То есть, это не просто нехороший лозунг, это незаконный лозунг в России!" — возмутился Платошкин.

Новости
"Слава Украине!" Страницу ФИФА в Facebook атаковали из-за Виды

Как сообщал OBOZREVATEL, в интернете появилось еще одно видео, на котором Вида снова говорит лозунг "Слава Украине!".

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Домагой Вида
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
4
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги