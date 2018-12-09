Угадайте, из какой страны посмотреть шпили в Париж приехали эти туристы, с воплями "Давай! Ты куда? Ты куда?" громящие магазин, и кричащие "Назад!" при попытке штурма отеля? У вас три попытки, но думаю, что достаточно одной...

Некоторые "протестующие" выкрикивают на камеры "Слава Сирии! Слава России!". Также, были замечены люди в одежде с изображениями президента РФ, а пару мудаков вообще притащили флаг "ДНР" и гордо им светили перед журналистами.

Похоже, Кремль активизировал свои попытки создать хаос внутри ЕС. У Европы есть все шансы проиграть, если она и дальше будет стараться мирно и дипломатично умиротворить главного агрессора XXI века.

Новости Кремль подрывает национальную безопасность Франции

Во Франции "жёлтые жилеты", в Бельгии "жёлтые жилеты", в Нидерландах "жёлтые жилеты". А в Великобритании их нет. Великобритания отобрала визы у путинских олигархов и начала проверку "сбережений" россиян.

Интересно, что наблюдая за развитием событий во Франции, где социальные протесты переходят в политическую плоскость, в очередной раз проводя параллели с Украиной, вспоминается, что в Киеве за три месяца Майдана протестующими не был разграблен ни один магазин.