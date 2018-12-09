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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
ЖурналистВсе статьи автора

"Слава Сирии! Слава России!": вот вам и протесты во Франции

11.8т

Угадайте, из какой страны посмотреть шпили в Париж приехали эти туристы, с воплями "Давай! Ты куда? Ты куда?" громящие магазин, и кричащие "Назад!" при попытке штурма отеля? У вас три попытки, но думаю, что достаточно одной...

Некоторые "протестующие" выкрикивают на камеры "Слава Сирии! Слава России!". Также, были замечены люди в одежде с изображениями президента РФ, а пару мудаков вообще притащили флаг "ДНР" и гордо им светили перед журналистами.

"Слава Сирии! Слава России!": вот вам и протесты во Франции

Похоже, Кремль активизировал свои попытки создать хаос внутри ЕС. У Европы есть все шансы проиграть, если она и дальше будет стараться мирно и дипломатично умиротворить главного агрессора XXI века.

Новости
Кремль подрывает национальную безопасность Франции

Во Франции "жёлтые жилеты", в Бельгии "жёлтые жилеты", в Нидерландах "жёлтые жилеты". А в Великобритании их нет. Великобритания отобрала визы у путинских олигархов и начала проверку "сбережений" россиян.

Интересно, что наблюдая за развитием событий во Франции, где социальные протесты переходят в политическую плоскость, в очередной раз проводя параллели с Украиной, вспоминается, что в Киеве за три месяца Майдана протестующими не был разграблен ни один магазин.

Читайте все новости по теме "Российская военная угроза" на OBOZREVATEL.

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Автор
Андрей НофенкоАндрей Нофенко
Тема
Российская военная угроза
Персона
Владимир Путин
Место
Франция
Теги
протестДНР
Источник
Источник:Facebook Андрея Нофенко
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Украина идет в Европу,а Франция вышла к ней на встречу!﻿ Странно, почему запаздывает Лавров, Жириновский, Зюганов с призывом долой тирана Макрона. Захарова с растегаями и баранками задерживается... Автобусы из Ростова и Белгорода с тысячами россиян с кастрюлями на головах и флагами Конго и Мозамбика пока застряли под Кобеляками на пути в Париж. Не порядок.
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Так на Майдане зарплату платили и кормили олигархи рагулье украинское .
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Хорошо только там где кацапов и руских нет...
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