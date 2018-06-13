Слава Рабинович пояснил ажиотаж вокруг Урганта и Израиля

Каждый россиянин, имеющий "еврейскую кровь", желает получить гражданство Израиля; российский актер и телеведущий Иван Ургант – не исключение.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский финансист и блогер Слава Рабинович.

Комментируя информацию о том, что якобы Ургант вслед за российским олигархом Романом Абрамовичем получил паспорт гражданина Израиля, блогер пояснил: "Я знаю только одно: что в Санкт-Петербурге очередь к израильскому консулу на иммиграционное интервью на предмет репатриации в Израиль. Сейчас записывают на октябрь".

По словам Рабиновича, у граждан РФ с еврейскими корнями есть масса причин для подобного шага. "Поскольку российское гражданство само по себе, к сожалению, означает не только необходимость получения виз на въезд в большинство стран мира, но еще и принадлежность к государству-изгою, то совершенно естественно, что те люди, у которых есть еврейская кровь, хотят получить израильское гражданство", - сказал блогер.

И добавил: "Это касается не только Абрамовича и Урганта – это касается вообще всех".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Слава Рабинович заявил: у Запада есть для Путина крайние меры.