Слава Рабинович назвал слабость Путина, способную уничтожить РФ

У президента России Владимира Путина имеется "ахиллесова пята" - слабое место.

"Слабость Путина заключается в его нелегитимности", - сказал "Обозревателю" российский финансист и блогер Слава Рабинович.

Отвечая на вопрос, есть ли у Путина "ахиллесова пята", он заявил: "Слабость Путина заключается в его нелегитимности. Рано или поздно эта нелегитимность уничтожит не только его, не только вмажет его в мировую историю совершенно объективным образом наподобие подобного рода исторических персонажей, но и вполне может уничтожить саму Россию – в той форме, в которой мы ее знаем".

"Обозреватель" также спросил финансиста, как он относится к идее бойкота президентских выборов в России. "В данном случае я полностью поддерживаю тактику Навального – идею активного бойкота с массовым наблюдением. Потому что нужно сорвать маску легитимности со всех этих операций, открыть массовость фальсификаций", - ответил Рабинович.

Как писал "Обозреватель", ранее Слава Рабинович заявил: " Желаю Путину сгореть в аду процесса, который будет запущен".