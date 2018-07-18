Слава Рабинович назвал ошибку, которая сделала Путина президентом

Если бы в начале 1990-х президент Борис Ельцин провел в России настоящую люстрацию, то нынешний глава Кремля Владимир Путин и его соратники никогда не пришли бы к власти и не отбросили бы Россию на десятилетия назад.

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал российский финансист и блогер Слава Рабинович, отметив, что в таком случае Путин сегодня в лучшем случае был бы рядовым рабочим.

"Если бы была люстрация, Путин сейчас, если дожил бы, был бы заместителем начальника диспетчерского отдела таксомоторного парка в районе Купчино города Санкт-Петербурга. В Кремле не было бы бывших сотрудников КГБ. Привод к власти гэбухи был губительной исторической ошибкой, отбросившей развитие РФ на десятилетия", - считает Рабинович.

Также, он выразил уверенность, что эта ошибка Ельцина будет исправлена.

"Но цена исчисляется десятками триллионов долларов, а самое главное - десятилетиями исторического времени. Это те ресурсы, которые невозможно восполнить", - добавил финансист.

Напомним, ранее стало известно, что Ельцин считал назначение Путина на должность президента России своей самой большой ошибкой.