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ПолитикаЭкономика

Слава Рабинович назвал ошибку, которая сделала Путина президентом

1.8тЧитать новость на украинском

Если бы в начале 1990-х президент Борис Ельцин провел в России настоящую люстрацию, то нынешний глава Кремля Владимир Путин и его соратники никогда не пришли бы к власти и не отбросили бы Россию на десятилетия назад.

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал российский финансист и блогер Слава Рабинович, отметив, что в таком случае Путин сегодня в лучшем случае был бы рядовым рабочим.

"Если бы была люстрация, Путин сейчас, если дожил бы, был бы заместителем начальника диспетчерского отдела таксомоторного парка в районе Купчино города Санкт-Петербурга. В Кремле не было бы бывших сотрудников КГБ. Привод к власти гэбухи был губительной исторической ошибкой, отбросившей развитие РФ на десятилетия", - считает Рабинович.

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Также, он выразил уверенность, что эта ошибка Ельцина будет исправлена.

"Но цена исчисляется десятками триллионов долларов, а самое главное - десятилетиями исторического времени. Это те ресурсы, которые невозможно восполнить", - добавил финансист.

Напомним, ранее стало известно, что Ельцин считал назначение Путина на должность президента России своей самой большой ошибкой.

Персоны
Слава РабиновичВладимир ПутинБорис Ельцин
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Кузин Геннадий
Кузин Геннадий
"ЕСЛИ БЫ" у Рабиновича была 3,14ZДА,то он был бы бабушкой)))
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Русский Солдат
Русский Солдат
Если бы ельцин попытался провести люстрацию, то ему бы провели кастрацию. А вот народ в России уверен, что это ельцин был ошибкой, которую он сам так удачно исправил.
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1
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Igraev Alex
Igraev Alex
Конец Путина в устах Славы Рабиновича(с) Если бы в начале 1990-х президент Борис Ельцин провел в России настоящую люстрацию, то прежде всего люстрировать ему пришлось бы самого себя.
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