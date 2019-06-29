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Слава Рабинович
Слава Рабинович
Финансист Все статьи автора

Идиот Путин учит мир, как жить

8.9т

Живу я уже 54-й год, прочёл интервью Путина газете Financial Times, и всё никак не мог вспомнить… что же это мне напоминает?

Вспомнил.

В 1987 году в перестроечный горбачёвский СССР триумфально приехала Маргарет Тэтчер – "железная леди" и соратник (соратница) Рональда Рейгана по их совместному лейблу старого брежневско-андроповского СССР "ИмперияЗла". Та самая Тэтчер – теперь открытая для нового диалога с "Горби".

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Выпускник (выпускница) Оксфордского университета с дипломом с отличием, председатель (председательница или председательша) Ассоциации Консервативной партии Оксфордского университета, член Палаты общин с 1959 по 1992 гг., министр просвещения и науки (1970-1974), парламентский лидер оппозиции (1975-1979), председатель Консервативной партии с 1975 года, постоянный член Института экономических отношений, и первая женщина – премьер-министр Великобритании с 1979 года, в 1987 году в Москве она согласилась дать интервью сразу и одновременно трём главным советским теле-радио каналам.

Она это делала с известными, на тот момент всему миру, грацией, умом и остротой языка.

И тогда, прямо там, на интервью, три главных советских "журналиста"-пропагандиста, не успевших ещё дойти до кондиции Перестройки-1990, в 1987 начали рассказывать ей о преимуществах социалистического образа жизни.

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Наверное, я остановлюсь здесь. Чтобы дать возможность моим любознательным читателям порыться в интернетах и найти тот тэтчеровско-триумфальный "фак", который она, в прямом эфире, выдала этим идиотам.

Июнь 2019 года. На месте этих идиотов – Владимир Путин.

Тупой необразованный военный пенсионер, уровня зам. диспетчера таксомоторного парка в Купчино. Учит мир, как жить. Какая мерзость!

И да. Как низко пала газета Financial Times. А может, специально? Думаю, специально. В таком случае, куда смотрит изобретатель Нооскопа Вайно?! А может, он и есть – шпион?

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Источник:Facebook Славы Рабиновича

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