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"Слабак!" Россиянин указал Путину на глобальный провал

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Всю внешнеполитическую деятельность президента России Владимира Путина можно назвать одним сплошным провалом.

Путин вместо друзей нашел только врагов. Об этом в своем Twitter написал блогер Максим Кац.

"Успешная внешняя политика - это когда у тебя становится больше союзников и друзей, страна твоя становится богаче, а жить в ней безопаснее", - объяснил он.

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"Путин же со всеми разругался, делает Россию беднее и навлекает войну", - уточнил Кац.

Пользователи отреагировали на твитт.

"Цель внешней политики Путина - сохранить рынки углеводородов, при этом борясь с США. На полноценный военный конфликт денег нет. Поэтому дальше будет также: поддержка всех антиамериканистов по миру и бодание ЧВК и отпускниками по стратегическим регионам", - написал Антон Андреев.

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"В каждом регионе Россия поддерживает атиамериканские силы и режимы. Взять Латинскую Америку: идёт поддержка Венесуэлы, Кубы, Никарагуа, которые не партнеры, а потребители. Если там сменится власть, тут же уйдёт Россия… Цель - сохранение рынков и максимальное ослабление влияние США. Как мне кажется. Плюс не надо забывать про поддержку консервативных сил по всему миру", - добавил он.

"Он (Путин. – Ред.) и во внутренней политике слабак. Ему перло с ценой на углеводороды. Около $5 трл пришло в РФ за его годы, тем и держался", - написал gregory royfman.

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"Внешняя политика Путина - одни сплошные амбиции, не имеющие ничего общего с национальными интересами России", - отметил Алекс Романов.

В то же время, некоторые пользователи стали на защиту Путина. Например, Владимир Вялых написал: "РФ боятся , мы хоть завтра можем устроить Третью мировую войну!!! Зачем нам мир, если в нем не будет России? Мы готовы умереть всей страной за нашего президента!".

Как сообщал "Обозреватель", в России озвучили новые планы по внешней политике.

Место
Украина
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