Отказались от России: стало известно о судьбе Скрипалей после отравления

Бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых пытались отравить в британском Солсбери, живы и пользуются защитой правительства страны.

Об этом сообщил посол Великобритании в Москве Лори Бристоу, пишет в своем Telegram-канале главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Сергей и Юлия Скрипали живы и находятся под защитой британского правительства. Им было передано приглашение российского посольства на встречу. Скрипали не захотели его принять. И их можно понять", – рассказал дипломат.

Скрипали живы: в Британии сообщили о их судьбе Комсомольская правда

Отметим, в последнее время в СМИ появлялись сообщения о возможной смерти Скрипалей из-за того, что они не появлялись на публике. В частности, о трагическом завершении истории заявляли в российском посольстве в Лондоне. Однако сам Скрипаль вышел на связь с родными и рассказал, что ни он, ни его дочь никогда не вернутся в Россию.

Как писал OBOZREVATEL:

Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия — Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон назвал имена и показал фотографии обвиняемых — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по утверждению Британии, работают на ГРУ.

Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов действительно работают на ГРУ, а их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно. Боширов-Чепига, по информации журналистов, имеет звание Героя России.

Отравление Скрипаля спровоцировало усиление санкций против России.

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