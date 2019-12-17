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17 декабря • обновлено в 17:25
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Отказались от России: стало известно о судьбе Скрипалей после отравления

2.7т
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Бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых пытались отравить в британском Солсбери, живы и пользуются защитой правительства страны.

Об этом сообщил посол Великобритании в Москве Лори Бристоу, пишет в своем Telegram-канале главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Сергей и Юлия Скрипали живы и находятся под защитой британского правительства. Им было передано приглашение российского посольства на встречу. Скрипали не захотели его принять. И их можно понять", – рассказал дипломат.

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Скрипали живы: в Британии сообщили о их судьбе

Скрипали живы: в Британии сообщили о их судьбе

Комсомольская правда

Отказались от России: стало известно о судьбе Скрипалей после отравления

Отметим, в последнее время в СМИ появлялись сообщения о возможной смерти Скрипалей из-за того, что они не появлялись на публике. В частности, о трагическом завершении истории заявляли в российском посольстве в Лондоне. Однако сам Скрипаль вышел на связь с родными и рассказал, что ни он, ни его дочь никогда не вернутся в Россию.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

  • Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия — Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон назвал имена и показал фотографии обвиняемых — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по утверждению Британии, работают на ГРУ.

  • Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов действительно работают на ГРУ, а их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно. Боширов-Чепига, по информации журналистов, имеет звание Героя России.

  • Отравление Скрипаля спровоцировало усиление санкций против России.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Отравление Скрипаля Яд "Новичок"
Место
Великобритания
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Антонов Семен
Антонов Семен
Без намека- на всех фото отец, дочь и бутылка,а вы новичек, новичек.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Путин запретил бывшим работникам ФСБ в течение 5 лет выезжать за границу. -Боится, что на новых Скрипалей Бошировых и Петровых не хватит.
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иловайский юрий
иловайский юрий
красивый был спектакль,но не убедительный....да и с чемпионатом мира саксы всё равно пролетели
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