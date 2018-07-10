"Я одна, а всех много": родственница Скрипалей призналась в тайном сговоре с росСМИ

Племянница отравленного в Британии экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория призналась, что получает деньги от пропагандистского "Первого канала" в обмен на интервью.

Корреспонденту ВВС она рассказала, что именно делает и даже показала контракт.

На вопрос о том, сколько зарабатывает, Виктория ответила, что суммы небольшие, но разглашать их не имеет права.

Она подтвердила, что условием "сотрудничества" является эксклюзивность, поэтому ходит только на "Первый канал".

"Есть такие условия. И я с ними согласилась и работаю с "Первым каналом". Но, понимаете, я одна, а всех много. Работать со всеми было бы очень тяжело. Мне нужна была эта сума, чтобы даже эту поездку оплатить, если я соберусь в Лондон, правильно? Любой эфир – это все равно затратная вещь. Чтобы туда приехать, чтобы где-то остановиться", - пояснила родственница Скрипалей.

По ее словам, она устроилась работать экономистом в компанию ООО "Директ", которая ассоциируется с "Первым каналом".

Но в то же время, Скрипаль косвенно подтвердила, что экономической деятельностью она там не занимается. При этом женщина уточнила, что в контракте указано о недопустимости разглашения информации.

Виктория отметила, что "зарплату" получает ежемесячно.

"Я официально трудоустроена, на официальную заработную плату, с которой уплачиваются все налоги", - заявила она.

По словам женщины, контракт с "Первым каналом" у нее заключен на год, а о том, будут ли еще эфиры, она не знает.

Позже, в комментарии РБК она заявила, что не давала интервью корреспондентам ВВС и вообще не общалась с ними.

"Я не давала интервью ВВС по поводу моих гонораров. Этих корреспондентов, которые указаны в статье, я не видела и не знаю, особенно девушек. Лично они со мной не беседовали", — сказала Скрипаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные в британском Солсбери в марте, выжили благодаря ливню.