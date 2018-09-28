Скрипаль шпионил для стран НАТО: всплыли неожиданные данные

Бывший двойной агент России Сергей Скрипаль до 2017 года работал на разведки четырех стран НАТО, слив им информацию о российских шпионах.

Об этом стало известно немецкому изданию Focus от высокопоставленного источника в контрразведке альянса в Брюсселе. В частности, речь идет о Британии, Чехии, Эстонии и Испании.

В издании напомнили, что Скрипаля задержали в 2004 году за работу на британскую разведку MI6, а освободили в 2010 году по обмену агентами. С тех пор он жил в Солсбери. В 2012 году в сопровождении представителей MI6 он ездил в Прагу, где рассказывал о работе российской шпионской сети.

Отмечается, что летом 2016 года Скрипаль предоставлял эстонской разведке данные о трех разведчиках, работавших в Таллине. Этого было достаточно для разоблачения шпионов.

Также он сотрудничал с Испанией. Он предоставил данные о криминальных контактах русской мафии на Коста-дель-Соле с влиятельными политиками и официальными лицами в Москве.

"Аналитики НАТО не исключают, что нынешняя деятельность Скрипаля в западных службах по выявлению российских шпионов была настоящей причиной атаки", – сказано в сообщении.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь отравили в Британии 4 марта нервно-паралитическим веществом "Новичок". Официальный Лондон заявил, что за этим стоит Москва. Несмотря на то, что Скрипалей удалось спасти, инцидент спровоцировал международный скандал - многие страны мира начали высылку российских дипломатов.

Полиция Великобритании восстановила последовательность событий. В преступлении подозревают россиян Руслана Боширова (Анатолия Чепигу) и Александра Петрова, которых камеры видеонаблюдения зафиксировали недалеко от дома Скрипалей в день покушения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети также появилась информация о третьем подозреваемом в отравлении Скрипаля.