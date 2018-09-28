МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Скрипаль шпионил для стран НАТО: всплыли неожиданные данные

2.7тЧитать материал на украинском

Бывший двойной агент России Сергей Скрипаль до 2017 года работал на разведки четырех стран НАТО, слив им информацию о российских шпионах.

Об этом стало известно немецкому изданию Focus от высокопоставленного источника в контрразведке альянса в Брюсселе. В частности, речь идет о Британии, Чехии, Эстонии и Испании.

В издании напомнили, что Скрипаля задержали в 2004 году за работу на британскую разведку MI6, а освободили в 2010 году по обмену агентами. С тех пор он жил в Солсбери. В 2012 году в сопровождении представителей MI6 он ездил в Прагу, где рассказывал о работе российской шпионской сети.

Новости
Конфликт спецслужб: всплыли скандальные подробности разоблачения отравителя Скрипаля

Отмечается, что летом 2016 года Скрипаль предоставлял эстонской разведке данные о трех разведчиках, работавших в Таллине. Этого было достаточно для разоблачения шпионов.

Также он сотрудничал с Испанией. Он предоставил данные о криминальных контактах русской мафии на Коста-дель-Соле с влиятельными политиками и официальными лицами в Москве.

"Аналитики НАТО не исключают, что нынешняя деятельность Скрипаля в западных службах по выявлению российских шпионов была настоящей причиной атаки", – сказано в сообщении.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь отравили в Британии 4 марта нервно-паралитическим веществом "Новичок". Официальный Лондон заявил, что за этим стоит Москва. Несмотря на то, что Скрипалей удалось спасти, инцидент спровоцировал международный скандал - многие страны мира начали высылку российских дипломатов.

Полиция Великобритании восстановила последовательность событий. В преступлении подозревают россиян Руслана Боширова (Анатолия Чепигу) и Александра Петрова, которых камеры видеонаблюдения зафиксировали недалеко от дома Скрипалей в день покушения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети также появилась информация о третьем подозреваемом в отравлении Скрипаля.

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на OBOZREVATEL.

Тема
Отравление Скрипаля
Персона
Сергей Скрипаль
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
1
5
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Michael Kuksov
Michael Kuksov
Меня до сих пор удивляет это отравление Скрипалей! Агент четырёх спецслужб, отпущенный Россией, пытаются убить с использованием ОВ " Новичок" Такие сложности при простоте задачи! Прибывают какие-то комичные ГРУшники, то ли пидоры, то ли наркоманы, их везде снимают камеры, они весело прибывают (?) к дому скрипалей (далее непонятно), и на улице находят Скрипалей без сознания! И никто не видел, что они возвращались домой к отравленной дверной ручки!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Бля!!! Скрипаль предствил данные ЭСТОНСКОЙ РАЗДВЕДКЕ!!!!! Обоз? вы во-обще представляете себе, как вы выглядите в глазах любого нормального человека?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Barmaleev Andrey, а тему раскрыть?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Barmaleev Andrey
Barmaleev Andrey
Петренко Амадеус, так как вот так как то ебать в рот
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги