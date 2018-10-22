Российские военные эксперты уже открыто "готовят" сообщество к тому, что их страна начинает ввязываться в очередную войну.

В Ливии до сих пор уже длительное время находятся представители "запоребриковских" частных военных компаний (ЧВК). Но открыто в СМИ об этом заговорили лишь недавно. Однако никто в россии не скрывал симпатий кремля к откровенному антиправительственнму сепаратисту Хафтару и той помощи, которую москва оказывала и оказывает ему. Именно благодаря ей сторонники антиправительственных сил сегодня контролируют значительную часть территории Ливии.

России очень хочется открыто вмешаться на стороне ливийских "сепаров" в очередную "мясорубку", однако ситуация в стране заставляет ее пока воздержаться.

"Санкции мы получим сразу, как только наш военный контингент в этой стране будет замечен в каком-либо вмешательстве во внутренний конфликт... все-таки это нужно иметь в виду", - это о том, что санкции не работают для кремля.

Однако российские "эксперты" достаточно откровенно рассказывают, зачем россии Ливия. Во-первых, в стране большие запасы нефти и газа, и россия, контролируя их, стремится влиять на мировые рынки. Во-вторых, контроль за Ливией - это контроль за африканским потоком беженцев в Европу, это возможность диктовать условия ЕС - усиливая волны миграции. И россия в этом видит свои главные "козыри".

"Мы скорее получим обвинения ещё и в поддержке (или даже провоцировании) волны миграции в ЕС, что наверняка не лучшим образом скажется на наших, и без того непростых, взаимоотношениях с европейскими "партнерами", - заключают цинично "эксперты".

"Отдельно следует отметить военно-стратегическое значение Ливии. Вероятно, его можно признать почти идеальным – из этой страны можно контролировать весь Средиземноморский бассейн, Юг Европы и Север Африки, а также иметь прямой выход в регион Центральной Африки, богатый самыми разными ресурсами и давно скучающий без доброго русского присмотра", - отмечают они.

Поэтому, наверное, официальное решение кремля о вмешательстве в ливийский конфликт - вопрос времени, тем более, что СМИ уже начали готовить общество к тому, что гробы с "ихтамнетами" скоро пойдут уже из Ливии.

В очередной раз мир убеждается, что россия - это страна-маньяк, который не может нормально существовать в сообществе.