Скоро найдут "фашистов" и "хунту": Киселев разразился угрозами Беларуси без России

Один из главных путинских пропагандистов Дмитрий Киселев заявил на телеканале "Россия-1" о том, что Беларуси не будет без Российской Федерации.
"Если и в Минске решат остаться без России, то будущее Белоруссии призрачно. Россия, конечно же, ослабеет, но Белоруссии просто не будет. Не надо иллюзий", — сказал он.
На это обратил внимание блогер Денис Казанский.
"Уже и белорусам открыто угрожают на государственном телеканале. Скоро и там найдут "фашистов" и "хунту", — написал он в Twitter в комментарии к видео.
Пользователи возмущены подобными угрозами.
"Ну вот, и до вас, белорусы, добрались россияне. Делайте выбор. Пришла пора", "Так же пугали и Украину", "Это российские братья на век, я так понимаю. Мда, с такими братьями лучше быть единственным ребёнком в семье", "Путин с Лукашенко мутят искусственный переворот, и затем будут прокремлевского ставленника выдвигать, типа Пашиняна".
Киселев сегодня: "Если и в Минске решат остаться без России, то будущее Белоруссии призрачно. Россия, конечно же, ослабеет, но Белоруссии просто не будет. Не надо иллюзий".— Денис Казанський (@den_kazansky) 13 января 2019 г.
Уже и белорусам открыто угрожают на государственном телеканале. Скоро и там найдут "фашистов" и "хунту" pic.twitter.com/BjXI2O2wUz
Напомним, что Российская Федерация стремится разместить свои военные базы на территории Беларуси, и это может стать плацдармом для аннексии ее территорий. Такую точку зрения выразил белорусский политик, сопредседатель партии Белорусская Христианская ДемократияВиталий Рамышевский.
Как писал OBOZREVATEL:
В декабре российский премьер-министр Дмитрий Медведев практически прямо заявил о возможности присоединения Беларуси к России, назвав это "более тесной интеграцией".
Лукашенко в ответ на это заявил, что шантажировать Беларусь, делая наглые заявления касательно "интеграции" государства, — бесполезно.
Несмотря на это, Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь, чем фактически "присоединил" к России другую страну.
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