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Скоро найдут "фашистов" и "хунту": Киселев разразился угрозами Беларуси без России

1.8тЧитать материал на украинском

Один из главных путинских пропагандистов Дмитрий Киселев заявил на телеканале "Россия-1" о том, что Беларуси не будет без Российской Федерации.

"Если и в Минске решат остаться без России, то будущее Белоруссии призрачно. Россия, конечно же, ослабеет, но Белоруссии просто не будет. Не надо иллюзий", — сказал он.

На это обратил внимание блогер Денис Казанский.

"Уже и белорусам открыто угрожают на государственном телеканале. Скоро и там найдут "фашистов" и "хунту", — написал он в Twitter в комментарии к видео.

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Пользователи возмущены подобными угрозами.

"Ну вот, и до вас, белорусы, добрались россияне. Делайте выбор. Пришла пора", "Так же пугали и Украину", "Это российские братья на век, я так понимаю. Мда, с такими братьями лучше быть единственным ребёнком в семье", "Путин с Лукашенко мутят искусственный переворот, и затем будут прокремлевского ставленника выдвигать, типа Пашиняна".

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Скоро найдут "фашистов" и "хунту": Киселев разразился угрозами Беларуси без России

Скоро найдут "фашистов" и "хунту": Киселев разразился угрозами Беларуси без России

Скоро найдут "фашистов" и "хунту": Киселев разразился угрозами Беларуси без России

Скоро найдут "фашистов" и "хунту": Киселев разразился угрозами Беларуси без России

Напомним, что Российская Федерация стремится разместить свои военные базы на территории Беларуси, и это может стать плацдармом для аннексии ее территорий. Такую точку зрения выразил белорусский политик, сопредседатель партии Белорусская Христианская ДемократияВиталий Рамышевский.

Как писал OBOZREVATEL:

  • В декабре российский премьер-министр Дмитрий Медведев практически прямо заявил о возможности присоединения Беларуси к России, назвав это "более тесной интеграцией".

  • Лукашенко в ответ на это заявил, что шантажировать Беларусь, делая наглые заявления касательно "интеграции" государства, — бесполезно.

  • Несмотря на это, Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь, чем фактически "присоединил" к России другую страну.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Дмитрий Киселев
Место
Россия
Тег
Беларусь
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