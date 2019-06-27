Скончался президент Туниса: чем он известен

В четверг, 27 июня, скончался 92-летний президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси. Он был экстренно госпитализирован, но медикам не удалось спасти его жизнь.

У него было серьезное заболевание, но какое именно – представители президента не разглашали, пишет Swissinfo. Сообщается, что у него был "тяжкий кризис со здоровьем".

Эс-Себси занимал пост главы Туниса с 2014 года. В 2019 он объявил, что не собирается принимать участие в выборах в ноябре, поскольку страной должен управлять более молодой правитель.

До того, как стать президентом, Беджи Каид возглавлял правительство и занимал разные министерские и дипломатические должности.

Эс-Себси golosislama.com

Точная причина смерти, а также то, кто станет преемником на посту главы страны, будет объявлено позже.

Как писал OBOZREVATEL, 27 июня в столице Туниса смертник подорвал себя рядом с полицейским автомобилем. Взрыв произошел в ста метрах от французского посольства на центральной улице.

В результате теракта один полицейский погиб, еще несколько полицейских и гражданских получили ранения.

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