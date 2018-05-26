Скончался легендарный астронавт NASA, побывавший на Луне

В США в возрасте 86 лет скончался астронавт Алан Бин, который был четвертым человеком, который побывал на Луне.

Об этом говорится в сообщении семьи, которое обнародовано на сайте Национального космического агентства NASA.

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Сообщается, что астронавт скончался в клинике в Хьюстоне, куда попал после поездки в Индиану 2 недели назад.

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Алан Бин побывал на Луне в составе миссии "Аполло-12" и высадился на ее поверхность 19 ноября 1969 года, став четвертым человеком, ступившем на поверхность спутника Земли. Экипаж челнока дважды выходил из модуля и пробыл на Луне более 31 часа.

Спустя четыре года Бин отправился в космос на борт станции "Скайлэб".

В общей сложности Алан Бин пробыл в космосе 69 дней, 15 часов и 45 минут, в том числе 31 час и 31 минуту на Луне. В 1981 году он покинул NASA и занялся рисованием.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января 2018 года в США умер астронавт Джон Янг, побывавший на Луне и командовавший первым полетом космического шаттла.