В четверг, 26 сентября, в 86-летнем возрасте умер бывший президент Франции Жак Ширак.

Об этом сообщает "Франс Пресс" со ссылкой на семью политика. Причина смерти не называется.

Мэр Парижа Анн Ідальго уже сообщила, что в память о Шираке в столице будут приспущены флаги и открыты книги соболезнований.

Жак Ширак родился 29 ноября 1932 года в Париже. Учился в лицее Карно и Людовика Великого. Ширак был активистом, а затем одним из лидеров правых голлистских партий. Сыграл большую роль в избирательных кампаниях Шарля де Голля в 1965 и Жоржа Помпиду. После кончины Помпиду в 1974 году стал лидером (генеральным секретарём) голлистского Союза демократов в защиту республики.

Жак Ширак в молодости

Жак Ширак

Поддержал на выборах президента Жискара д'Эстена и в обмен на поддержку назначен премьер-министром Франции (1974-1976). Затем смещен Жискаром и заменён на Раймона Барра, после чего ушёл в оппозицию и возглавил партию "Объединение в поддержку республики" (1976).

В 1977 вплоть до избрания президентом в 1995 года занимал пост мэра Парижа. Главой республики был до 2007 года.

Жак Ширак и Билл Клинтон

Жак Ширак и Джордж Буш мл.

Жак Ширак, Тони Блэр и Елизавета II

16 мая 2007 года официально покинул Елисейский дворец. После Ширак стал по праву и пожизненно членом Конституционного совета Франции.

15 декабря 2011 года Ширак был приговорен к двум годам условно. Он признан виновным в злоупотреблении положением, доверием, незаконном извлечении выгоды и растрате государственных средств в 1990-1995 годах, когда он был мэром Парижа.

За время судебных тяжб в СМИ появились слухи, что Ширак страдает от болезни Альцгеймера, однако родные опровергали эту информацию.

Жак Ширак и Владимир Путин

Жак Ширак и лидеры G8

Жак Ширак и Владимир Путин

Жак Ширак и Владимир Путин

Добавим, что президент России Владимир Путин в июньском интервью The Financial Times рассказывал о времени, когда виделся с Шираком.

"Я был очень серьезно впечатлен бывшим президентом Франции Шираком. Он – настоящий интеллектуал, настоящий профессор, человек очень уравновешенный и очень интересный. Когда он был президентом, у него было свое мнение по каждому вопросу, он умел его отстаивать и всегда уважал мнение своих партнеров", – вспоминал глава Кремля.

Отметим, что Ширак от Украины получил Орден князя Ярослава Мудрого I степени – за выдающийся личный вклад в развитие украинско-французского сотрудничества.

Жак Ширак после президентского срока

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 сентября на 96-м году жизни скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram