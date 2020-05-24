Сколько времени заразны больные COVID-19: ученые вычислили период
Пациенты с COVID-19 больше не представляют риска распространения вируса после 11 дня от момента заражения. Это означает, что их можно выписывать из больницы.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Как сообщает StraitsTimes, к такому выводу пришли сингапурские ученые. По их убеждению, человек может не быть переносчиком инфекции даже с положительным результатом тестирование на вирус.
Специалисты объяснят это тем, что тесты фиксируют части генома коронавируса, которые в том числе могут быть уже нежизнеспособными.
В связи с этим, исследователи обратились к местным властям и попросили пересмотреть критерии выписки из медучреждений пациентов с COVID-19. Отмечается, что на данный момент в Сингапуре инфицированного отправляют домой только после получения второго отрицательного теста на коронавирус.
Если Минздрав страны примет доказательства ученых и разрешит выписку, то более 80 процентов пациентов в больницах Сингапура смогут вернуться домой после 11 дней болезни.
При этом исследователи подчеркивают, что это правило нельзя применять к людям с пониженным иммунитетом.
Как сообщал OBOZREVATEL, молекулярные биологи проанализировали геномы нескольких тысяч штаммов коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к COVID-19, и пришли к выводу, что вирус разделился на три отдельные линии-подтипы. У каждой из них есть набор мутаций в ключевых генах, повышающих заразность.