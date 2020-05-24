Главная Новости
24 мая • обновлено в 13:46
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Пульмонология

Сколько времени заразны больные COVID-19: ученые вычислили период

1.4т
Читать материал на украинском

Пациенты с COVID-19 больше не представляют риска распространения вируса после 11 дня от момента заражения. Это означает, что их можно выписывать из больницы.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщает StraitsTimes, к такому выводу пришли сингапурские ученые. По их убеждению, человек может не быть переносчиком инфекции даже с положительным результатом тестирование на вирус.

Специалисты объяснят это тем, что тесты фиксируют части генома коронавируса, которые в том числе могут быть уже нежизнеспособными.

Сколько времени заразны больные COVID-19: ученые вычислили период

В связи с этим, исследователи обратились к местным властям и попросили пересмотреть критерии выписки из медучреждений пациентов с COVID-19. Отмечается, что на данный момент в Сингапуре инфицированного отправляют домой только после получения второго отрицательного теста на коронавирус.

Если Минздрав страны примет доказательства ученых и разрешит выписку, то более 80 процентов пациентов в больницах Сингапура смогут вернуться домой после 11 дней болезни.

При этом исследователи подчеркивают, что это правило нельзя применять к людям с пониженным иммунитетом.

Как сообщал OBOZREVATEL, молекулярные биологи проанализировали геномы нескольких тысяч штаммов коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к COVID-19, и пришли к выводу, что вирус разделился на три отдельные линии-подтипы. У каждой из них есть набор мутаций в ключевых генах, повышающих заразность.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Исследование ученых" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
Сингапур
Тег
вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Пульмонология

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 20 986.

    Вылечились: 7108. Умерли: 617.

  • В мире заболели более 5,3 млн человек, погибли – более 340 тысяч.

  • В Италии обнаружили новый побочный эффект коронавируса – начинаются проблемы со щитовидкой.

  • Ученые назвали даты окончания пандемии в странах-эпицентрах.

  • Зеленский заявил о второй волне коронавируса и призвал Украину готовиться.

Новости медицины

Топ-публикации

Топ-блоги