Сколько времени заразны больные COVID-19: ученые вычислили период

Пациенты с COVID-19 больше не представляют риска распространения вируса после 11 дня от момента заражения. Это означает, что их можно выписывать из больницы.

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Как сообщает StraitsTimes, к такому выводу пришли сингапурские ученые. По их убеждению, человек может не быть переносчиком инфекции даже с положительным результатом тестирование на вирус.

Специалисты объяснят это тем, что тесты фиксируют части генома коронавируса, которые в том числе могут быть уже нежизнеспособными.

В связи с этим, исследователи обратились к местным властям и попросили пересмотреть критерии выписки из медучреждений пациентов с COVID-19. Отмечается, что на данный момент в Сингапуре инфицированного отправляют домой только после получения второго отрицательного теста на коронавирус.

Если Минздрав страны примет доказательства ученых и разрешит выписку, то более 80 процентов пациентов в больницах Сингапура смогут вернуться домой после 11 дней болезни.

При этом исследователи подчеркивают, что это правило нельзя применять к людям с пониженным иммунитетом.

Как сообщал OBOZREVATEL, молекулярные биологи проанализировали геномы нескольких тысяч штаммов коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к COVID-19, и пришли к выводу, что вирус разделился на три отдельные линии-подтипы. У каждой из них есть набор мутаций в ключевых генах, повышающих заразность.

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