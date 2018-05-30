УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

"Сколько потребуется": Путин рассказал о планах на транзит газа через Украину

3.1тЧитать новость на украинском

Президент России Владимир Путин заявил о намерении сохранить транзит газа по территории Украины в Европу.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, передает "РБК".

Путин заявил, что на данный момент активно обсуждается вопрос строительства газопровода "Северный поток-2".

"Сколько будет по нему поставляться — вопрос. Сколько мы сохраним транзита через Украину, а мы готовы сохранить украинский транзит — тоже вопрос, сколько потребуется нашим потребителям сейчас и на ближайшие перспективы", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в январе-апреле сократила транзит газа на 9,3% (2,825 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 27,705 млрд куб. м.

Читайте все новости по теме "Рынок газа" на Обозревателе.

Тема
Рынок газа
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
0
Смешно
5
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Соколов Олег
Соколов Олег
Да не будем мы транзитировать газ через руину. Зачем 3 млрд $ платить. Пусть сдохнут свиноеды. Хоть и покупают газ через другие страны, но газ то русский всё равно. Скоро вы и этого лишитесь. В новом договоре будет указано,что если вы ( гейропа) продаёте газ хохлам, то это должно стоит в 2 раза дороже. Ждите. Год остался.
Ответить
1
0

Наши блоги