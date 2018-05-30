"Сколько потребуется": Путин рассказал о планах на транзит газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил о намерении сохранить транзит газа по территории Украины в Европу.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, передает "РБК".

Путин заявил, что на данный момент активно обсуждается вопрос строительства газопровода "Северный поток-2".

"Сколько будет по нему поставляться — вопрос. Сколько мы сохраним транзита через Украину, а мы готовы сохранить украинский транзит — тоже вопрос, сколько потребуется нашим потребителям сейчас и на ближайшие перспективы", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в январе-апреле сократила транзит газа на 9,3% (2,825 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 27,705 млрд куб. м.