"Сколько можно дурить людей?" Поклонская разгневалась из-за пиара Крымского моста

Депутат признанной нелегитимной в Украине Государственной думы, экс-"прокурор" аннексированного РФ Крыма Наталья Поклонская упрекнула княгиню Марию Романову в том, что она пиарилась на Крымском мосту оккупантов.

"Прежде чем восхищаться подобными вояжами самопровозглашенных "государынь" и "цесаревичей", неплохо было бы поглубже заглянуть в историю", - сказала она в комментарии РИА "ФАН".

Как известно, дед княгини Романовой Кирилл Владимирович стал первым членом императорской фамилии, нарушившим присягу царю и принявшим революцию.

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"Сколько можно дурить людей различного рода "монархами"?" - возмутилась Поклонская, назвав приехавших в аннексированный Крым потомков царя "коммивояжерами с непонятными целями".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Поклонская связала реализацию проекта Крымского моста с идеями императора Николая II.