"Скифское золото": Кремль опять проиграл Украине в суде

Музейные коллекции "скифского золота" из крымских собраний, оказавшиеся на выставке в музее Алларда Пирсона (Нидерланды) накануне аннексии Крыма, вернут Украине.

Такое решение принял Амстердамский суд, передают "Новости Крыма".

"Суд решил, что крымские артефакты должны быть переданы государству Украина, потому что они являются частью культурного наследия государства Украина", - говорится в решении.

Пока что коллекция будет находиться в Нидерландах - в течение периода, на протяжении которого стороны могут обжаловать это решение.

Отметим, что "скифское золото" было вывезено из Украины в 2013 году и экспонировалось в археологическом музее Алларда Пирсона при Амстердамском университете в 2013–2014 гг. в рамках выставки "Крым: Золото и тайны Черного моря". Для организации выставки часть своих коллекций предоставили Национальный музей Украины, Керченский и Бахчисарайский историко-культурные заповедники, Центральный музей Тавриды и заповедник "Херсонес Таврический". Всего в коллекции, судьба которой решена, было 565 музейных экспонатов.

Как сообщал "Обозреватель", в декабре 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение вернуть Украине коллекцию хранящихся в музее Алларда Пирсона экспонатов крымских музеев. Однако крымская сторона обжаловала его.

Россия даже грозилась разорвать музейные отношения с Нидерландами.