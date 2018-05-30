"С*ки, за все ответите!" Российский поэт пригрозил убийцам Бабченко

Российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) своим новым стихом пригрозил убийцам своего друга, журналиста Аркадия Бабченко.

Трагические строки опубликованы на его странице в Facebook.

"Сдохните, гниды и ублюдки. Сдохните скоро и мучительно. Все до одного, вне зависимости от национальности, вероисповедания, званий, чинов, возраста, заслуг и бывших достижений. Сдохните и бойтесь встречи в аду с Бабченко на его верном "Абрамсе", - говорится в комментарии к стиху под названием "В спину свободным метите? С*ки, за все ответите!".

Также свой стих Бабченко посвятил российский журналист и поэт Владимир Швейский.

"Нет в России с крыльями

чтоб слова кровили

был один в Киеве

и того убили", - написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, выяснилось, что полиция Киева искала видео с камер наблюдения в доме, где жил Аркадий Бабченко, накануне его убийства, вечером 29 мая.