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"С*ки, за все ответите!" Российский поэт пригрозил убийцам Бабченко

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Российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) своим новым стихом пригрозил убийцам своего друга, журналиста Аркадия Бабченко.

Трагические строки опубликованы на его странице в Facebook.

"Сдохните, гниды и ублюдки. Сдохните скоро и мучительно. Все до одного, вне зависимости от национальности, вероисповедания, званий, чинов, возраста, заслуг и бывших достижений. Сдохните и бойтесь встречи в аду с Бабченко на его верном "Абрамсе", - говорится в комментарии к стиху под названием "В спину свободным метите? С*ки, за все ответите!".

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Также свой стих Бабченко посвятил российский журналист и поэт Владимир Швейский.

"Нет в России с крыльями

чтоб слова кровили

был один в Киеве

и того убили", - написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, выяснилось, что полиция Киева искала видео с камер наблюдения в доме, где жил Аркадий Бабченко, накануне его убийства, вечером 29 мая.

Читайте все новости по теме "Убийство Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Убийство Аркадия Бабченко
Персоны
Аркадий БабченкоАндрей Орлов (Орлуша)
Место
Россия
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