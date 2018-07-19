Жила-была бледная моль. Имела она паспорт человеческий и звалась по нему "Владимир Путин". Поймала как-то эта моль золотую рыбку. Говорит ей: "Не хочу быть больше бледной молью, а хочу быть офицером разведки и служить непременно за границей". Все исполнила рыбка.

Прошло время, моль подумала, что продешевила. Вызывает в кабинет свой чекистский рыбку: "Не хочу больше быть офицером обычным, а хочу быть главарем мафиози и миллиардером". Через секунду моль уже сидит в высоком кабинете питерской мэрии, а на ее счета текут миллиарды от контрабанды кокаина, ворованной нефти, игрового бизнеса, афер с землей.

Но и этого моли показалось мало. Приказала тогда она рыбке: "Не хочу быть просто крутым мафиози, а хочу быть президентом России". Мгновение и моль уже в Кремле в президентском кресле, а вокруг нее толпа холуев в погонах, которые только ждут команды: что захватить, на кого напасть, кого убить.

Еще сильнее обнаглела моль. Закричала она рыбке, топая ногами: "Хочу быть повелительницей мира и чтобы американский президент был у меня на посылках". Даже сама не верила моль, что это возможно, но, видимо, всемогуща рыбка. В сию же секунду стоит президент Трамп перед молью, заискивающе на нее смотрит, подобострастно поддакивает и в верности клянется.

Решила моль, что не нужна ей больше рыбка: "Всего я сама добилась в жизни, никакого толку от тебя дармоедки", и бросила ее на сковородку...

Тут упала корона с моли и стала она простым насекомым, живущим в тюремной камере Международного уголовного суда в Гааге.