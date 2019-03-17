"Скажете спасибо": Соловьев пригрозил приходом армии России в Киев

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что если бы в Украине действительно была российская агрессия, то ее армия уже была бы в Киеве.

Более того, он размечтался о том, что также вел бы свою передачу в украинской столице. Глупые угрозы рупор преступного путинского режима озвучил в эфире телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев Скриншот видео

"Нет никакой агрессии российской! Была бы российская агрессия, я сейчас вел бы передачу в Киеве, а вы бы тихо рассказывали: "Спасибо русскому воину-освободителю!" — высказался пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в мае 2018 года Соловьев грозился приехать в Киев после вымышленного "захвата" столицы Украины ныне убитым главарем "ДНР" Александром Захарченко.

Также пропагандист пригрозил Украине уничтожением в случае восстановления ней статуса ядерного государства.

Рупор Кремля выражал уверенность в том, что боевые действия на Донбассе закончатся только тогда, когда Россия получит контроль над всей территорией Украины.

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