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/Новости мира

"Скажете спасибо": Соловьев пригрозил приходом армии России в Киев

2.2тЧитать материал на украинском

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что если бы в Украине действительно была российская агрессия, то ее армия уже была бы в Киеве.

Более того, он размечтался о том, что также вел бы свою передачу в украинской столице. Глупые угрозы рупор преступного путинского режима озвучил в эфире телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

"Нет никакой агрессии российской! Была бы российская агрессия, я сейчас вел бы передачу в Киеве, а вы бы тихо рассказывали: "Спасибо русскому воину-освободителю!" — высказался пропагандист.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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